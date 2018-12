Wordt Serie A tijdelijk stopgezet nadat hooligan (35) van Inter het leven laat in zware rellen met tifosi van Napoli? ODBS

27 december 2018

19u23 0 Serie A De topper tussen Inter en Napoli van gisteravond was geen reclame voor de Serie A. Niet alleen werd de partij ontsierd door De topper tussen Inter en Napoli van gisteravond was geen reclame voor de Serie A. Niet alleen werd de partij ontsierd door oerwoudgeluiden aan het adres van Napoli-verdediger Koulibaly, voor de match kwam het ook tot zware rellen tussen beide supportersclans waarbij Daniele Belardinelli, een 35-jarige fan van Inter, het leven liet. Inter moet al minstens twee thuisduels zonder fans spelen er er wordt ook gedreigd met een competitiestop.

Enkele uren voor de aftrap in het San Siro liep het mis. Een busje met daarin fans van Napoli werd halt gehouden door ultra’s van Inter die uit waren op een confrontatie en zich gewapend hadden met kettingen, hamers en stokken. Een zestigtal zou betrokken geweest zijn bij de gevechten. Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera raakten daarbij vier fans van Napoli zwaargewond, waarbij een tifoso een messteek kreeg. Hij zou niet in kritieke toestand verkeren, in tegenstelling tot een fan van Inter. Toen de tifosi van Napoli immers terug in hun busje raakten, reden ze op weg naar het stadion Inter-fan Belardinelli (35) aan. De man, die in het verleden al eens stadionverbod uitzat, werd nog overgebracht naar het ziekenhuis maar daar overleed hij aan zijn verwondingen. (lees hieronder verder)

Gabriele Gravina, voorzitter van de Italiaanse voetbalbond, heeft zich al laten horen en dreigt ermee de Serie A tijdelijk stop te zetten na de incidenten. Vandaag heeft de politie ook al twee ultra’s van Inter opgepakt en zijn ze met hulp van camerabeelden nog op zoek naar een derde. De kans is ook groot dat de Curva waar de zware jongens van Inter de matchen bijwonen, tot het einde van het seizoen gesloten blijft.

Inter won de partij met 1-0 dankzij een late goal van de Argentijnse youngster Lautaro Martinez maar ook na twee rode kaarten voor spelers van Napoli, waaronder Koulibaly. De ex-speler van Racing Genk kreeg eerst geel voor een overtreding, maar omdat hij daarna op een cynische manier applaudisseerde richting de scheidsrechter, ontving hij direct zijn tweede gele kaart. Hij krijgt hiervoor twee speeldagen schorsing.

Tot drie keer toe vroeg de staff van Napoli om de match stil te leggen omwille van dat racisme. “De match moest gestaakt”, aldus Carlo Ancelotti, de trainer van Napoli, bij Sky. “Je moet alleen weten wanneer juist, na hoeveel waarschuwingen. Misschien moeten we volgende keer maar zelf van het veld stappen.”

Koulibaly (27) verontschuldigde zich op Twitter voor het verlies en de rode kaart, maar zei ook trots te zijn op zijn huidskleur en afkomst. “Frans, Senegalees en Napolitaans: man.”

