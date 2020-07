Woede bij ‘Super Atalanta’ na makkelijk gegeven strafschoppen: “Laten we onze armen eraf snijden” Redactie

12 juli 2020

11u00

Bron: AD.nl 2 Serie A Lang leek het erop dat Atalanta, met Rode Duivel Timothy Castagne 90 minuten tussen de lijnen, de Italiaanse titelstrijd zou reanimeren door Juventus in eigen huis een flinke klap te verkopen. Met het nodige geluk worstelde de ‘Bianconeri’ zich echter naar een punt (2-2), dat ‘ruikt naar een overwinning’. Met name de makkelijk gegeven strafschoppen deden in Italië flink wat stof opwaaien.

Juventus verstaat de kunst van het kampioen worden en winnen misschien wel als beste ter wereld. Oogstrelend hoeft het niet te zijn, als het maar punten oplevert. Zo luidt het devies, ook onder Maurizio Sarri. De factor geluk speelt daarin een aanzienlijke rol, zo kwam ook gisteravond weer aan het licht. Na twee discutabele handsballen ging de bal op de stip. Cristiano Ronaldo, de geslepenheid zelve, wist natuurlijk wel raad met zulke geschenkjes.

Ontgelden

Het was na afloop dan ook vooral scheidsrechter Piero Giacomelli die het flink moest ontgelden. De Roon kreeg van dichtbij de bal hard tegen zijn elleboog aangeknald, maar Giacomelli wees resoluut naar de stip. Ook invaller Luis Muriel kreeg de bal zonder dat hij het doorhad tegen de hand, waardoor Ronaldo de stand in de slotminuten gelijk kon trekken. Atalanta-coach Gian Piero Gasperini was ziedend na afloop. “De regels zijn zo bepaald, maar in mijn ogen is het ketterij. Moeten we onze manier van verdedigen veranderen? Ja, laten we onze armen eraf snijden. Het is puur interpretatie, het is in alle competities anders. Er moet echt iets veranderen.”

Like The Rolling Stones say: You can’t always get what you want. Today it was You don’t always get what you deserve. So proud of this team, we keep growing and surprising. @Atalanta_BC pic.twitter.com/SH2cFaq1ur Marten de Roon(@ Dirono) link

Ongegrond zijn de uitspraken van Gasperini zeker niet. Er werden dit seizoen al liefst vijftig strafschoppen uitgedeeld na een handsbal. In topcompetities als de Premier League en de Bundesliga ligt dat aantal aanzienlijk lager, met vijftien en achttien penalty’s. Atalanta blijkt dus een van de vele slachtoffers van de Italiaanse strafschoppenregen.

Frustrerend voor de oefenmeester, die de grootmacht met zijn bescheiden ploeg juist zo goed in de tang had. Juventus-kanon Ronaldo bleek zijn buskruit te zijn vergeten en werd naadloos in bedwang gehouden. Met een ontmantelde Portugees en zijn aanvalsmakker Paulo Dybala leek Juve als een gemuilkorfd jachtluipaard, maar Ronaldo toonde juist in de beslissende fase aan dat hij niet in de wedstrijd hoeft te zitten om belangrijk te zijn.

Ronaldo redt het bange Juve tegen Super Atalanta Corriere Dello Sport

Lang leek de overwinning naar Atalanta te gaan, nadat de ploeg tweemaal verdiend op voorsprong kwam. Na een kwartier tekende Duvan Zapata voor zijn vijftiende treffer van het seizoen. Voorafgaand aan de treffer draaide de behendige Alejandro ‘Papu’ Gómez knap weg bij De Ligt, die zich compleet verkeek op de kleine spelmaker. “Het bewijs van de nogal overduidelijke dominantie van Atalanta”, zo omschreef het Italiaanse Tuttosport het. Toen ex-Genkenaar Ruslan Malinovskyi in het slot overtuigend raak knalde, leek de titelstrijd volledig heropend. De Oude Dame herstelde zich echter ternauwernood. “Ronaldo redt het bange Juve tegen Super Atalanta”, zo kopte Gazzetta dello Sport.

Daarmee kwam er een einde aan de indrukwekkende zegereeks van Atalanta, dat elf overwinningen op rij boekte. “Stiekem werd er toch een beetje gehoopt in Bergamo, dat met het frisse en frivole spel uitgroeide tot de sensatie van de Serie A. De landstitel? Waarom niet, dachten ze bij Atalanta. Met respect win je geen titels, maar de waardering voor Atalanta is groot in Italië. De Scudetto-dromen mogen hier eindigen, maar La Dea verdient alleen maar applaus’’, schreef Gazzetta Dello Sport.

Zonder te imponeren en drie punten te pakken is Juventus de grote winnaar van het weekend. “Een punt dat naar een overwinning ruikt”, zo omschrijft Corriere Dello Sport het treffend. Na de 1-2 nederlaag van Lazio tegen Sassuolo en de puntendeling met Atalanta kan Juve zich op cruise control gaan opmaken voor de negende Scudetto op rij.

Een gapend gat van respectievelijk acht en negen punten ten opzichte van Lazio en Atalanta, het is volgens Gasperini met nog zes duels te gaan niet meer te dichten. “Juventus wordt kampioen, dit laten ze niet meer gaan”, constateerde de coach na afloop. Gary Lineker doet er verstandig aan om zijn Duitse wijsheid voor een keer aan te passen. Voetbal is namelijk een eenvoudig spel: 22 mannen lopen negentig minuten achter een bal aan op het einde wordt Juve kampioen.