Wie wordt de nieuwe werkgever van Dries Mertens? Conte knielt, Lampard smeekt Kristof Terreur

16 mei 2020

09u27 0 Serie A Getouwtrek om Dries Mertens. Bij Inter verwachten ze een ‘ja’, bij Chelsea zouden ze wel een ‘ja’ willen horen, bij Napoli hopen ze stiekem dat hij alsnog blijft. De Duivel focust zich eerst op het competitieslot. Dan hakt hij een knoop door.

In de Gazzetta dello Sport, de roze sportkrant, staat hij omzeggens alle twee dagen. Italianen houden van de mercato. Ze warmen de kost graag op. Zo ook het dossier-Mertens, een van de heetste transfers van de zomer. Onze landgenoot is einde contract bij Napoli en op zijn 33ste nog altijd erg gegeerd.

Inter hoopt snel op een ‘ja’. Mertens staat al jaren op de radar van trainer Antonio Conte - in 2017 probeerde hij hem al naar Chelsea te halen. Bij de Nerazzurri hoopt Conte hem aan Romelu Lukaku te kunnen koppelen. Inter verliest voorin mogelijk Lautaro, spitspartner van Big Rom, aan Barcelona. Huurling Alexis Sánchez keert terug maar Man United.

Daarom mikt Conte op twee bijkomende aanvallers: Timo Werner (RB Leipzig), Edinson Cavani (PSG) en Dries Mertens. Werner droomt echter van Liverpool. De laatste twee zijn gratis op de halen. Voor de Duivel willen ze een contract van minstens twee jaar klaarleggen. Met een loon hoger dan de 7 miljoen euro die hij nu jaarlijks bruto in Napels verdient. Hij moet meedraaien in de rotatie rond ‘Big Rom’.

Ook bij Chelsea blijft Frank Lampard aandringen op Mertens. In januari probeerden de Blues al een keer, maar ze stuitten toen op een duidelijke ‘njet’ van Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis. Dat Lampard Mertens onlangs begon te volgen op Instagram, zorgde voor voorbarige euforie bij de Chelseafans. Een beslissing is er nog niet. Op Stamford Bridge zien ze Mertens als versterking voor de vier aanvallende posities, ook als diepe spits. Michy Batshuayi wordt straks naar de exit geduwd.

Gennaro Gattuso en de Napoli-voorzitter zouden hem graag houden, maar onderhandelingen over een nieuwe deal lopen er niet meer. Mertens is na zeven jaar in Napels in elk geval toe aan een nieuw avontuur. Hij vraagt zich af wat hij in de Premier League waard zou zijn, maar beseft evenzeer dat hij in geen enkele competitie via een grotere deur zal binnenkomen als bij een andere club in de Serie A. Inter dus in pole.

Inter, Chelsea en Napoli wachten op een finale ja of nee. Mertens’ eerste prioriteit: alleen topschutter aller tijden worden bij zijn club - hij deelt de eerste plaats met Marek Hamsik (121 goals). Hoe sneller er in de Serie A wordt gevoetbald, des te sneller er een beslissing valt.

Conte en Lampard wachten, smekend op hun knie.

