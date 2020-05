Wie we daar hebben: Cristiano Ronaldo landt in Italië na quarantaine van bijna twee maanden op Madeira MVS

04 mei 2020

23u56 0

Na bijna twee maanden Madeira is Cristiano Ronaldo weer thuis. Zonet zette de Portugese ster samen met zijn familie voet op Italiaanse bodem. Zijn privéjet, een Gulfstream G200 Galaxy landde rond de klok van elf uur op luchthaven Caselle, in Turijn. Vandaar ging het in geblindeerde busjes en onder politie-escorte richting zijn woonst. Ronaldo verbleef sinds 8 maart op Madeira, waar hij opgroeide en waar zijn moeder Dolores woont. CR7 moet nu verplicht 14 dagen in quarantaine voor hij de trainingen mag hervatten. (MVS)

