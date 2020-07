Weer puntenverlies: Inter geeft overwinning weg op het veld van Hellas Verona Redactie

09 juli 2020

23u33 2 Hellas Verona VER VER 2 einde 2 INT INT Internazionale Serie A Na de thuisnederlaag tegen Bologna hebben Inter en Romelu Lukaku weer niet kunnen winnen. Op het veld van Hellas Verona gaven de Nerazzuri vijf minuten voor tijd de overwinning uit handen. Inter laat zo na om weer over Atalanta naar de derde plek in de Serie A te wippen.

De wedstrijd kon niet slechter beginnen voor Lukaku en co. Darko Lazović zette Skriniar eenvoudig in de wind en vloerde Handanovic in de korte hoek: 1-0 na amper twee minuten. Inter had het niet onder de markt tegen een goed Hellas Verona. Lukaku deed zijn uiterste best met de weinige ballen die hij kreeg, vooral met de rug naar doel toonde de spits zich sterk. Dat resulteerde ook in de enige echte kans voor de Milanezen voor de rust: de Rode Duivel kaatste goed tot bij Gagliardini, maar de Italiaan trapte recht op Hellas-doelman Silvestri.

Na de rust kantelde het plots helemaal naar de kant van Inter. Lukaku trof de staak, Candreva deponeerde de rebound in de benedenhoek. Vijf minuten later was de ommekeer compleet. Een voorzet van Candreva week af op het been van Dimarco. Silvestri was kansloos: 1-2. Conte haalde Lukaku een kwartier voor het einde naar de kant, zijn teller blijft voorlopig op 20 doelpunten staan.

De schoonheidsprijs verdiende Inter niet, maar de bezoekers leken wel op weg naar een belangrijke driepunter. Leken, want vijf minuten voor tijd bracht Miguel Veloso Hellas Verona langszij met een rake knal. Door het tweede puntenverlies op rij staat Inter nu vierde, op één punt van Atalanta.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.