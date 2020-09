Wat een doldwaas slot! Inter wint na onder meer late goal van Lukaku met 4-3 van Fiorentina, Nainggolan valt in Redactie

26 september 2020

22u19 2 Internazionale INT INT 4 einde 3 FIO FIO Fiorentina Serie A Inter is aan z’n Serie A-seizoen begonnen met een knotsgekke 4-3-zege tegen Fiorentina. In minuut 87 stond de topclub uit Milaan nog 2-3 achter, maar in twee dolle minuten keerden Romelu Lukaku en Danilo D’Ambrosio de situatie nog volledig om. De Rode Duivel stond de hele partij op het veld, Radja Nainggolan mocht een kwartier invallen.

De 3-3 van Lukaku:



Na amper drie minuten kwam Fiorentina op voorsprong via Kouame. De thuisploeg had het niet onder de markt, maar in de toegevoegde tijd van de eerste helft kon Lautaro na een scherpe counter toch voor de gelijkmaker zorgen. De Argentijn speelde zeker niet z’n beste match, maar ook bij de 2-1 was hij belangrijk. Ceccherini verlengde zijn schot immers in eigen doel.

BIG ROM | Romelu Lukaku scoort z’n eerste goal van het seizoen! 🇧🇪💪⁰⁰#InterFiorentina 🇮🇹 pic.twitter.com/XYvv3Czo7O Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Het moeilijkste leek gedaan voor Inter, maar dat was zonder Franck Ribéry gerekend. De Fransman dartelde en had een voet in zowel de 2-2 van Castrovilli als in de 2-3 van Chiesa. De bezoekers leken daarna lange tijd op weg naar een stunt. Maar die kwam er toch niet. In minuut 87 duwde Lukaku een voorzet van Hakimi van dichtbij in doel en amper twee minuten later werd het ook nog 4-3. D’Ambrosio kon in de tweede zone de bal in doel koppen. Dat zag ook Radja Nainggolan, die een kwartier voor tijd mocht invallen.



