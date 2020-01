Wanneer transfermarkt vrijdag sluit, zal Conte goedkeurend knikken: Eriksen officieel ploegmaat Lukaku bij Inter KTH

28 januari 2020

Serie A Enter Christian Eriksen (27), creatieveling van Tottenham. Inter anno 2020 ziet er heel anders uit dan Inter anno 2019. Versterkt met intensiteit uit de Premier League willen de Nerazzurri de strijd aangaan met Juve. All'attacco voor 25 miljoen euro.

Excuses heeft hij niet meer. Wanneer de transfermarkt vrijdag sluit, zal Antonio Conte goedkeurend knikken. Zijn gezeur om versterking heeft vruchten afgeworpen. In de rush naar een titel kan hij straks al zeker rekenen op drie spelers met Premier League-ervaring. Januari is doorgaans geen koopjesmaand, maar Inter sprong creatief met zijn budgetten om.

Eriksen scoorde vorig jaar nog in de Champions League tegen Inter:

Na de forse investering in Romelu Lukaku (70 miljoen zonder bonussen) blijven de boeken redelijk in balans. Twee zomeraanwinsten worden doorgestuurd. Out: Matteo Politano voor ruim 20 miljoen euro naar Napoli, Valentino Lazaro voor 1,5 miljoen verhuurd aan Newcastle. In: Christian Eriksen (Tottenham, 20 miljoen), Ashley Young (Man United, 1,5 miljoen) en Victor Moses (Chelsea, huur met optie). Als alles goed gaat, vervoegt spits Olivier Giroud (Chelsea) voor vrijdagnacht dat rijtje voor een slordige 5 miljoen. Dat zou het rijtje ex-Premier Leaguespelers, met ook nog huurling Alexis Sánchez op de loonlijst, op zes brengen. Inter goes English.

Dat Conte in Engeland ging kijken, is geen toeval. ‘t Is de competitie die hij, op de Italiaanse na, het best kent na twee jaar bij Chelsea. Bovendien lopen er veel spelers rond die de intensiteit van zijn voetbal aan kunnen. Die de overstap naar de tragere en meer tactische Serie A makkelijker zullen verteren. Met Young, aanvoerder van United, en Moses, een lieveling destijds bij Chelsea, heeft zijn trainer op de flank de wisselopties die hij wou. Twee spelers die het best tot hun recht komen in zijn systeem.

Gedroomd van Real

Strafste slag is echter Christian Eriksen. De Deen was al een tijdje uitgekeken op Spurs, liep er ongeïnteresseerd bij, maar krijgt nu in Milaan het miljoenencontract dat hij bij Tottenham niet kreeg. Hij is voor Conte een welgekomen variatie voor zijn middenveld - Brozovic kan de gaten niet dicht blijven hollen. Aan de coach nu om het beste uit Eriksen te persen. Lang droomde die om met een vrije transfer naar Real te gaan, maar Zinédine Zidane schoot zijn kandidatuur af. Die vond Eriksen te veel een mooiweervoetballer: tikkeltje te weinig grinta voor de top.

Dit seizoen liet Eriksen in Londen het kopje hangen. Toe aan andere lucht. Nochtans was hij in zijn dag van het fijnste wat er in Engeland rondliep, in de schaduw van meester Kevin De Bruyne. Eriksen liet sinds de komst van KDB naar Engeland 52 assists noteren, 54 gecreëerde reuzekansen. In dezelfde periode, met minder matchen op de teller, klokte de Rode Duivel af op 60 beslissende passes en 82 grote mogelijkheden. Verschil moet er zijn.

Net als De Bruyne zwiept Eriksen graag voorzetten vanop rechts voor doel. Aan ‘Big Rom’, die snakt naar meer aanvoer vanop de flank, om die binnen te knikken?

Enkele van de beste goals en assists van Eriksen in de Champions League: