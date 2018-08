Wanneer de passie het overneemt: Roma-coach loopt breuk op bij het vieren van late gelijkmaker MDB

28 augustus 2018

22u32

Bron: Gazzetta dello Sport 0

Eusebio Di Francesco zag zijn AS Roma gisterenavond flink knoeien in de Serie A. De Romeinen keken aan de rust tegen Atalanta Bergamo tegen een 1-3-achterstand aan, na onder meer de eerste treffer van Timothy Castagne voor Atalanta. Na de pauze knokte AS Roma zich terug in de wedstrijd en bij de gelijkmaker van Manolas in de 82ste minuut kon Di Francesco zich niet meer inhouden. De Romeinse trainer sloeg uit vreugde met zijn linkerhand tegen het plexiglas van zijn dugout. Een actie die de 48-jarige Italiaan zich nu wel beklaagt. Di Fransesco brak namelijk zijn vijfde middenhandsbeentje en ging volgens La Gazzetta dello Sport zelfs vandaag nog onder het mes.

🇮🇹 Eusebio Di Francesco s'est blessé à la main en fêtant l'égalisation de la Roma hier soir ! 💢😮

🏥 Le coach romain a été opéré du cinquième métacarpien ce matin ! pic.twitter.com/jkJfMRjQXD beIN SPORTS(@ beinsports_FR) link

"Ik word zot omdat ik soms wat meer focus wil", vertelde Di Francesco na de wedstrijd nog met een ingepakte linkerhand. "Ik wilde balans in de laatste tien minuten, toch zag het er als amateur-uur uit met elf spelers die aanvielen en elf die verdedigden. Dat is geen manier van spelen."

⚽️🎥 El entrenador de la #ASRoma, Eusebio Di Francesco, sufrió una fractura en su dedo mientras celebraba el empate 3-3 ante #Atalanta, al minuto 82. pic.twitter.com/wQ3lGzDYF2 Pipe Sierra(@ PipeSierraR) link