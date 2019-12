Wanda Nara, partner én makelaar van Icardi, haalt uit naar Lukaku: “Het zou goed zijn om hem ook in belangrijke matchen te zien” ABD

23 december 2019

18u28

Bron: 'Tiki Taka' 0 Serie A Wanda Nara: altijd goed voor een controversiële uitspraak. Dat heeft ze nu nog eens bewezen. De partner én makelaar van ex-Inter-spits Mauro Icardi haalde in een Italiaans televisieprogramma uit naar Romelu Lukaku, maar ging ook de mist in toen ze zei dat “Lukaku nog niet gescoord heeft in de Champions League”.

Mauro Icardi en Inter Milaan. Dat was vorige zomer als water en vuur. De spits, die zes jaar bij de Nerazzurri aan de lopende band scoorde, speelde samen met zijn partner en makelaar Wanda Nara hoog spel bij de contractonderhandelingen. Als er niet aan de hoge looneisen voldaan werd door Inter, zou Icardi andere oorden opzoeken. Het zorgde voor strubbelingen. Nara uitte openlijk kritiek op Inter en op spelers als Ivan Perisic. Daarbovenop is ze de ex-partner van voormalig Inter-ploegmaat van Icardi Maxi Lopéz. Icardi trok uiteindelijk op huurbasis naar PSG. Kortom: de relatie tussen Nara en Inter is slecht.

Dat blijkt nu opnieuw. De 32-jarige Argentijnse haalde in het Italiaanse tv-programma ‘Tiki Taka’ uit naar Rode Duivel Romelu Lukaku, de vervanger van Icardi in de spits bij Inter. Toen Lukaku lof kreeg voor zijn sterke prestaties - 22 matchen, 14 goals - kwam Nara tussen. “Het zou eens goed zijn om Lukaku te zien in de belangrijke matchen”, vertelde ze. “En in de Champions League heeft hij niet gescoord. De knock-outronde zal hij weer thuis op televisie moeten bekijken. De vorige nummer 9 van Inter heeft ‘slechts’ 150 keer gescoord voor Inter. Kijk, de enige echte toegevoegde waarde bij Inter komt van Antonio Conte.”

Pittig detail: Lukaku scoorde al twee keer op het kampioenenbal, tegen Slavia Praag en Barcelona.