Waarom Radja Nainggolan vandaag met een dikke rode streep op zijn gezicht speelde tegen SPAL TLB

21 april 2018

16u42

Bron: FoxSports Italia 0 Serie A Radja Nainggolan eiste vanmiddag om verschillende redenen de aandacht op tijdens het competitieduel van AS Roma op het veld van laagvlieger SPAL (0-3-winst). 'Il Ninja' droeg de aanvoerdersband, had een stevige voet in de 0-2 én hij droeg een dikke rode streep op zijn gezicht. En daar was een goede reden voor.

Met de streep uitte Nainggolan zijn steun aan een actie waarvan de naam vertaald kan worden als "rood tegen geweld". De actie is een initiatief van de Serie A in samenwerking met WeWorld Onlus, een Keniaans/Italiaanse ngo die inzet op ontwikkelingshulp.

Het doel van de actie is om geweld tegen vrouwen te bestrijden en te voorkomen. In Italië hebben al meer dan zes miljoen vrouwen te maken gehad met geweld, in tachtig procent van de gevallen betreft het huiselijk geweld. Omdat de fans op de tribunes bij een voetbalmatch overwegend mannelijk zijn, ging WeWorld Onlus aankloppen bij de Serie A.

Nainggolan was overigens niet de enige speler die met een dikke rode streep op het veld verscheen in Ferrara. Ook enkele van zijn ploegmaats, zoals doelman Alisson Becker en middenvelder Kevin Strootman, en verschillende spelers van SPAL steunden de actie.

Kapitein @OfficialRadja met de 0-2!!! 💪🇧🇪#SPALRoma 0️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/FoYW1C3qPL Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Anche l'#ASRoma sostiene l’iniziativa della @SerieA_TIM e di @assocalciatori in collaborazione con @WeWorldOnlus per fare squadra e dare #unrossoallaviolenza sulle donne#SPALRoma pic.twitter.com/kSSGgSM2P5 AS Roma(@ OfficialASRoma) link