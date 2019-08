Waanzin in Firenze! Napoli wint spektakelstuk, Dries Mertens scoort prachtgoal en lokt (omstreden) penalty uit LPB

24 augustus 2019

22u40 0 Fiorentina FIO FIO 3 einde 4 NAP NAP Napoli

Fiorentina - Napoli 3-4. Wat een wedstrijd in Firenze. Een emotionele rollercoaster was het, met een scoreverloop dat de gekste dimensies aannam. Fiorentina opende het best, met een vroege penaltygoal van Pulgar. Daarna nam Napoli over en was het Dries Mertens die de schijnwerpers vol op zich gericht zag. Eerst tekende de Rode Duivel voor de gelijkmaker met een heerlijke plaatsbal. Daarna ging de bal op de stip nadat Mertens het been van zijn opponent wel héél nadrukkelijk opzocht. Ref Massa vond het een penalty, de VAR gaf zijn zegen, een omstreden beslissing. Geen zorg voor Insigne, die rustig de trekker overhaalde. Eén-twee halfweg.

Na de pauze werd het pas echt een zottekensspel. Milenkovic kopte krachtig binnen uit een hoekschop. Fiorentina mocht weer dromen van een punt of meer. Maar niet voor lang. Callejon tekende met een gekruist schot voor de 2-3. Nog gaven de Florentijnen zich niet verloren. Boateng schudde op zijn oude dag iets vernuftigs uit zijn mouwen, de paal hielp wat mee: 3-3. Twee minuten viel het doek over het spektakelstuk. Mertens met een geweldige pre-assist, Callejon die teruglegt en Insigne die ongestoord kan binnenleggen. Drie-vier: waanzin in Firenze. Goals die als rijpe appels uit de bomen vallen: de Serie A is niet meer wat ze geweest is.