Vrouw van Radja Nainggolan vecht tegen kanker: “Een nachtmerrie” ODBS

11 juli 2019

11u59 108 Serie A Claudia Nainggolan, de zes jaar oudere vrouw van voetballer Radja (31), heeft op Instagram bekendgemaakt dat er enkele weken geleden een tumor bij haar is vastgesteld.

“Al een maand lang sta ik elke ochtend op met de gedachte dat dit louter een nachtmerrie is, maar dat is het niet”, schrijft ze. “De dagen zijn voorbijgevlogen en zo ook mijn hoop. Ik hoopte dat deze dag zo laat mogelijk zou komen... dat mocht niet zijn. Vandaag start ik een nieuw levenspad: de chemotherapie. Wie dacht dat Claudia in haar leven nooit angst voor iets zou hebben... Maar na de vele tranen, is het nu tijd om te vechten en dat vieze beest te verslaan. Ik wil vanuit mijn hele hart alle familie en vrienden bedanken die me de voorbije maand al hebben bijgestaan en me positieve energie hebben gegeven om de strijd aan te gaan. Meer zelfs, zij hebben me zelfs nog goed doen voelen. Ik wens alle mensen die dezelfde nachtmerrie beleven ook heel veel sterkte toe.”

Ook al gaat het al een tijdlang minder tussen de twee (op hun Instagrampagina’s zijn er nog amper foto’s van de twee samen te zien), is de ziekte van Claudia ongetwijfeld ook een zware klap voor Radja. Samen hebben ze twee dochters: Aysha en Mailey. In 2011 trouwde het koppel, in 2017 hernieuwden ze hun trouwgeloften nadat er enkele jaren eerder in de Italiaanse pers geschreven werd dat Radja Claudia onder het oog van dochtertje Aysha zou geslagen hebben op straat - iets wat later met klem werd ontkend door zowel de voetballer als door zijn vrouw.

Maar vorig jaar, rond de periode dat Radja te horen kreeg dat hij door Roberto Martínez niet mee mocht naar het WK in Rusland, gonsde het van geruchten rond overspel. Nainggolan sprak daar toen over “Ja, ze ‘slappen’ het gewoon in uw face hé. Het is soms moeilijk om nee te zeggen. Nu ik getrouwd ben? Ik ga niet zeggen dat ik een engel ben. Tegen mijn vrouw zeggen? Dat wordt genegeerd tot de dood. Ga maar eens uit en er staan ineens vijf vrouwen rond u. Wat doe je dan?”

Nainggolan kreeg onlangs van Inter-directeur Beppe Marotta nog te horen dat hij mag beschikken in Milaan. Onder de nieuwe coach Antonio Conte zijn ze aan een ware ‘make-over’ bezig bij inter. “We hebben met Radja en Mauro Icardi gepraat. We twijfelen niet aan hun kwaliteiten - het zijn topspelers -, maar ze passen niet in onze plannen voor komend seizoen, aldus Marotta. Nainggolan is een van de grootverdieners bij de ‘nerazzurri’. Waar zijn toekomst ligt, is nog niet duidelijk. De Antwerpenaar is een jaar aan de slag in San Siro. Hij speelde 36 wedstrijden voor Inter en scoorde zeven keer.