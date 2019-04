Vriendin Cristiano Ronaldo drukt geruchten de kop in met opvallende uitleg: “Ik at gewoon te veel pasta” TV

02 april 2019

14u58

Bron: The Sun, Hola 0 Serie A Georgina Rodriguez, de vriendin van Cristiano Ronaldo, weerlegt de geruchten dat ze zwanger zou zijn. Tijdens en na de interland van Portugal tegen Servië viel de lichtjes bolle buik van de wederhelft van ‘CR7' verschillende fans op. De Spaanse zegt niet zwanger te zijn, tenzij van een zogenaamde “food baby”.

Cristiano Ronaldo zal dan toch nog moeten wachten op zijn vijfde kindje en het tweede met zijn huidige partner Georgina Rodriguez. Nadat ze pas in november was bevallen van hun eerste kindje gingen er geruchten rond dat het Argentijnse model opnieuw zwanger zou zijn. Rodriquez werd gespot met een redelijke bolle buik toen ze haar verloofde in actie zag met Portugal tegen Servië (1-1) vorige maand.

Aan het Spaanse magazine ‘Hola’ geeft Rodriguez de echte reden van haar bolle buik. “Neen, ik ben niet zwanger. Ik had die periode wat gereisd en at te veel pasta, voor wel vier dagen. Ik ben ook menselijk. Ik sla vloeistoffen op en mijn hormonen hebben een invloed op mij. Bovendien ben ik nog steeds aan het recupereren van de geboorte van Alana Martina. Maar in de toekomst willen we er zeker nog kinderen.”