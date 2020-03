Voorzitter van Brescia: “Het coronavirus is als de pest, het kampioenschap is afgelopen” Redactie

22 maart 2020

14u19

Bron: Belga 0 Serie A “Het kampioenschap is afgelopen, laat daarover vooral geen twijfel bestaan. We moeten ons al concentreren op volgend seizoen”, zo bekende Brescia-voorzitter Massimo Cellino in een interview met de Italiaanse krant Corriere dello Sport.

In het interview vergeleek de clubvoorzitter het coronavirus met de pest, de ziekte die in de Middeleeuwen dood en verderf zaaide in Europa. “We moeten nu niet zitten nadenken over wanneer we het seizoen kunnen hervatten, maar aan overleven. En als we het dan toch over voetbal moeten hebben, laat ons dan realistisch zijn en het al over volgend seizoen hebben. Dit virus is als de pest”, aldus de 63-jarige zakenman.

De uitlatingen komen er enkele dagen nadat clubs als Lazio en Napoli aangekondigd hebben binnenkort de trainingen te zullen hervatten. “We kunnen dit seizoen niet meer voetballen. Sommigen hebben nog steeds niet door wat er aan het gebeuren is en zij zijn, wat mij betreft, nog erger dan het virus. Het seizoen is afgelopen. Als er zijn die de Scudetto (Italiaanse landstitel, red) willen, dat ze hem dan maar nemen. Het is afgelopen en dat zeg ik niet omdat Brescia toch op de laatste plaats staat. Die rode lantaarn hebben we verdiend.”

In Italië kostte het coronavirus al aan 4.825 mensen het leven. Brescia is een stad in het noorden van het land, in de regio Lombardije, een van de zwaarst getroffen streken in de laars.

Meer over sport

sportdiscipline

voetbal

Lombardije

Brescia

Lazio

Europa

Napoli