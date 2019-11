Voorzitter Brescia shockeert met dubbelzinnige beeldspraak over ‘zwarte' Mario Balotelli MGL/KTH

25 november 2019

15u24 1 Buitenlands voetbal Het water tussen Mario Balotelli en z’n club Brescia was al diep, maar nu heeft Massimo Cellino, de voorzitter van de club, met een dubbelzinnige woordspeling nog wat meer olie op het vuur gegooid. Letterlijk klinkt het veel harder dan figuurlijk. ‘Hij is zwart en bezig zich te bleken’ versus ‘Hij is enorm boos en maakt momenteel zijn hoofd vrij.’

Nog even de situatie schetsen. Brescia verloor gisteren kansloos met 3-0 van AS Roma. Het verlies illustreert de slechte situatie in en rond de ploeg. Donderdag had Mario Balotelli de training met slaande deuren verlaten omdat trainer Fabio Grosso hem verweet te weinig inzet te tonen. De ex-international en wereldkampioen van 2006 liet Balotelli meteen ook uit de selectie voor de wedstrijd tegen AS Roma van gisteren.

Grosso kwam na de match terug op het incident met Balotelli: “Hij zal z’n plek in het team enkel terugkrijgen als hij meer inzet en enthousiasme toont. Hij kan bij ons een leidende rol hebben, maar dan moet hij net als iedereen de nodige discipline tonen.” Deze ochtend meldde Balotelli zich eerst wel op het trainingscomplex, maar hij verliet het oefencentrum quasi meteen. Hij miste zo de geplande training van 11u.

Dwaze actie Cellino

Cellino reageerde deze middag op ongepaste wijze: “Che è nero, sta lavorando per schiarirsi ma ha tante difficoltà”. Letterlijk vertaald: “Hij is zwart, hij is zich aan het bleken, maar hij heeft veel moeilijkheden.” Daarmee gooide hij nu nog wat extra olie op het vuur. Toch voor wie de uitspraak letterlijk interpreteert - het is alsof hij een transformatie als Michael Jackson zou ondergaan. Figuurlijk kan ‘è nero' ook verwijzen naar een donkere hemel en ‘de schiarirsi’ naar een opklaring. Lees als: Balotelli is bijzonder boos en probeert het hoofd helder te maken. De dubbelzinnige woordspelingen helpen Cellino niet.

Cellino draagt geen racistisch verleden met zich mee. Wel een van straffe uitspraken. Eerder was hij eigenaar van Cagliari en Leeds United. Na de verkoop van de Engelse tweedeklasser in 2017 kocht hij zich bij Brescia in.

Balotelli wil weg bij Brescia. De Italiaan tekende in de zomer een contract voor drie seizoenen bij Brescia. Tot nog toe kon de spits daar niet overtuigen en scoorde hij amper twee keer in zeven wedstrijden. Brescia staat voorlopig dan ook troosteloos laatste met zeven punten uit twaalf wedstrijden. Enkele weken gelden werd hij op het veld van Verona ook al racistisch beledigd. Hij trapte als reactie een bal in het publiek en stond op het punt om het veld te verlaten.

De club heeft ondertussen zelf ook kort gereageerd: “Het was een misbegrepen grap bedoeld om de aandacht weg te halen bij de speler. De bedoeling was om Balotelli te beschermen.” Door de dubbelzinnige uitspraak van Cellino komt de Italiaanse competitie opnieuw heel negatief in beeld.