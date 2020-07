Voorlopig geen 9de scudetto op rij: Juventus moet titelfeest na makke partij tegen Udinese nog even uitstellen DMM

23 juli 2020

21u26 0 Udinese UDI UDI 2 einde 1 JUV JUV Juventus Serie A Het zal voor morgen, overmorgen of in het slechtste geval zondagavond zijn. Juventus moet zijn negende scudetto op rij nog even in de koelkast zetten. De Oude Dame leed op het veld van Udinese zelfs een nederlaag: 2-1.

Veel scenario’s waren er niet. Juventus had tegen Udinese simpelweg een zege nodig om opnieuw kampioen te worden in Italië. De Oude Dame begon met veel intensiteit in Udine, al was het schrikken toen Danilo in de openingsfase tegen z’n eigen paal kopte.

Het kwam wat uit de lucht vallen, want Juventus was de betere ploeg in het matchbegin. Ronaldo en Dybala vuurden elk een waarschuwing af, zonder succes. Daarna viel het stil. Veel meer had het spel van de Oude Dame niet te bieden.

Niet dat Udinese beter was, maar de 16de uit de tussenstand moest uiteraard het spel niet maken. Net daar knelde het schoentje bij Juventus. Alles was net iets té vrijblijvend. Er ontbrak wat peper en zout op de pizza van Ronaldo en co.

VIDEO: De Ligt brengt Juventus op voorsprong net voor de rust

🙌 | Leidt De Ligt Juventus met dit doelpunt naar de Scudetto? 🔥🏆#UdineseJuve 🇮🇹 pic.twitter.com/t7ziFkxL9b Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Tot De Ligt dan toch de ban wist te breken op slag van rust. De Nederlander mocht buiten de zestien aanleggen en met een lage schicht tekende hij voor de 0-1. Nederlandse branie. Juventus dan toch op weg naar een negende landstitel op rij?

Neen, want kort na de rust stelde Udinese gelijk. Sandro en Rabiot lieten Nestorovski rustig naar de tweede paal lopen. Chiellini en Bonucci bekeken het vanop de tribune met lede ogen. De Macedoniër bedankte door een goeie voorzet knap voorbij Szczesny in doel te duiken. Alles te herdoen.

De gelijkmaker zette Juventus niet aan om een versnelling hoger te schakelen. Integendeel. Het makke spel van de eerste helft werd na rust gewoon doorgetrokken. Ter illustratie: Bram Nuytinck (ex-Anderlecht) kwam tegen Dybala en Ronaldo amper in de problemen.

Uiteindelijk zou het zelfs geen gelijkspel worden. Fofana mocht bij een late counter gewoon blijven lopen. De Udinese-aanvaller klopte ook Szczesny: 2-1. Zo blijft het voor Juventus nog even wachten op een nieuwe scudetto. De ploeg van Sarri komt zondag weer in actie tegen Sampdoria.

VIDEO: Fofana stelt het titelfeest van Juventus uit

😳 | Nog geen titelfeest. Juventus verliest tegen Udinese. 🏆❌#UdineseJuve 🇮🇹 pic.twitter.com/dH5WrIPpyt Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link



