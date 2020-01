Voordeel Juve: Ronaldo scoort voor zesde keer op rij in competitieduel en pakt uit met heerlijke dribbel Redactie

12 januari 2020

23u08 0 AS Roma ROM ROM 1 einde 2 JUV JUV Juventus Serie A Juventus heeft optimaal geprofiteerd van het puntenverlies van het Inter van Lukaku. De Oude Dame versloeg AS Roma in eigen huis met 1-2. Opnieuw voordeel Juve.

TEKKERS | Ja hoor, @Cristiano kan het nog steeds. 😳⚡#RomaJuve 🇮🇹 pic.twitter.com/bSXQxRAlYY Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Opvallend: Matthijs De Ligt kwam al na 19 minuten als invaller in het veld omdat zijn concurrent Merih Demiral geblesseerd raakte. De Turkse verdediger kwam verkeerd neer na een duel. Demiral gebaarde nog naar de kant dat hij niet gewisseld hoefde te worden, maar trainer Maurizio Sarri bepaalde anders. In het centrum van de defensie kregen Demiral en Leonardo Bonucci opnieuw de voorkeur van Sarri. Op het moment van de wissel leidde Juventus al met 0-2. Uitgerekend Demiral opende de score en Cristiano Ronaldo maakte er uit een penalty 0-2 van. Ronaldo was al voor de zesde keer op een rij trefzeker in een competitiewedstrijd. De laatste keer dat hem dat lukte was in 2014, namens Real Madrid.

Een wedstrijd met twee gezichten voor @Merihdemiral

Min. 3⃣: aller eerste doelpunt voor @juventusfc 💪

Min. 1⃣5⃣: geblesseerd naar de kant 😦 pic.twitter.com/ek3weCwdCe Play Sports(@ playsports) link

AS Roma kwam in de 68ste minuut terug in de wedstrijd dankzij een benutte strafschop van Diego Perotti. Ref Marco Guida gaf de penalty na ingrijpen van de VAR, die zag dat Alex Sandro hands maakte na een kopbal van invaller Cengiz Ünder. Roma drong daarna wel aan en kwam in blessuretijd via Pellegrini er nog dicht bij. De Ligt greep eerst bij Dzeko goed in, maar zag dat Pellegrini voor de rebound ging en de bal over schoot. Juventus had het duel al kunnen beslissen. Gonzalo Higuaín scoorde op aangeven van Cristiano Ronaldo, maar de invaller stond buitenspel.

Door de overwinning loopt Juve twee punten uit op Inter, dat gisteren door Atalanta op 1-1 werd gehouden. AS Roma zakt naar de vijfde plek, met evenveel punten als Atalanta.

Mist Zaniolo het EK?

Slecht nieuws was er voor Roma-middenvelder Niccolo Zaniolo. Hij scheurde de voorste kruisband van zijn rechterknie en liep ook een meniscusletsel op. Het seizoen lijkt er zo op te zitten voor de twintigjarige Zaniolo, die een belangrijke rol voor Italië had moeten spelen op het EK komende zomer. Na de onderzoeken in het ziekenhuis en het zware verdict kwam hij op Instagram meteen met een boodschap voor zijn fans. “Ik zweer jullie dat ik nog sterker dan voordien zal terugkeren”, liet hij optekenen. De blessure van de youngster is niet alleen een klap voor Roma, maar ook voor de Italiaanse nationale ploeg. Onder bondscoach Roberto Mancini was Zaniolo een vaste waarde in de selectie. Hij telt tot dusver vijf caps, waarin hij twee keer scoorde.