Voor achtste keer op rij trefzeker: Cristiano Ronaldo maakt beide Juve-goals tegen Parma

19 januari 2020

23u19 0 Juventus JUV JUV 2 einde 1 PAR PAR Parma Serie A Juventus heeft Inter op vier punten achterstand gezet in de titelrace. De kampioen van de afgelopen acht seizoenen won vanavond in Turijn met 2-1 van Parma. De grote man? Cristiano Ronaldo, die beide goals maakte en nu al acht duels op rij trefzeker is.

In november waren er wat twijfels rond Cristiano Ronaldo. Hij scoorde vijf wedstrijden op rij niet en werd in de topper tegen AC Milan tien minuten na rust al vervangen door Paulo Dybala, die Juventus vervolgens de 1-0 overwinning bezorgde. De kritiek op de 34-jarige Portugees borrelde langzaam op, maar Ronaldo zou Ronaldo niet zijn als hij dat niet gebruikte als brandstof om zichzelf weer te laten zien. Sinds begin december was Ronaldo in alle acht wedstrijden trefzeker. Tegen Udinese (twee keer), Cagliari (drie keer) en vanavond dus Parma (twee keer) scoorde hij zelfs meerdere keren, waarmee Ronaldo nu op twaalf doelpunten in zijn laatste acht wedstrijden staat. De Portugese sterspeler wordt op 5 februari 35 jaar, maar is dus bezig aan zijn zoveelste piekperiode.

Ronaldo opende in de 43ste minuut de score, al ging zijn schot er met enig fortuin in. Tien minuten na rust kwam Parma plots op gelijke hoogte, toen de Deense spits Andreas Cornelius vrij raak kon koppen uit een corner. Lang konden de bezoekers echter niet genieten van de voorsprong, want in de 58ste minuut maakte Ronaldo op aangeven van Paulo Dybala de 2-1. Daar bleef het bij in het laatste halfuur, al waren er voor beide teams nog wel de nodige kansen. De Nederlander Matthijs de Ligt deed de hele wedstrijd mee en speelde een solide partij.

Na twintig speelrondes staat Juventus nu op 51 punten, vier meer dan Inter. De ploeg van trainer Antonio Conte speelde eerder vandaag met 2-2 gelijk bij Lecce, de nummer zeventien in de Serie A.