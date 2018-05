Volgt straks het afscheid van een icoon? Buffon en Juventus geven vandaag samen persconferentie DMM

17 mei 2018

07u30 0 Serie A Kondigt Gianluigi Buffon straks zijn afscheid van de voetbalsport aan? De 40-jarige doelman van Juventus houdt samen met zijn club een persconferentie in Turijn. Naar verluidt één van zijn laatste als actieve voetballer.

"Het afscheid van Buffon? We moeten een kampioen altijd koesteren. Een kampioen, die als hij vertrekt, een enorme leegte zal nalaten op menselijk en professioneel vlak. Buffon is een leider, het wordt moeilijk om hem te vervangen", aldus Juventus-voorzitter Guiseppe Marotta wanneer hem enkele dagen geleden gevraagd werd naar Buffon.

Bij Juventus kunnen ze moeilijk wegsteken dat hun clubicoon zaterdag tegen Hellas Verona wellicht voor zijn laatste wedstrijd als voetballer staat. Het clubicoon zou het nieuws straks bevestigen op een persconferentie, maar heeft zich voorlopig wel steeds in stilzwijgen gehuld. Buffon heeft altijd gesteld dat dit zijn laatste seizoen zou worden, maar plots was hij na zijn internationaal pensioen ook even terug bij de Italiaanse nationale ploeg.

Hoe het ook zij, Buffon heeft op 40-jarige leeftijd absoluut de status van een 'modern day legend' verdiend. De Italiaan won alles wat er te winnen viel. Leest u even mee? Het WK in 2006, 11 keer de Italiaanse titel, 5 keer de Coppa Italia, 5 keer de Supercoppa Italia, 1 keer de UEFA-beker. Enkel de Champions League en het Europees kampioenschap staan niet op 's mans rijkgevulde palmares. Toch kwam Buffon er vier keer dichtbij. In de Champions League haalde hij drie finales (2003, 2013 en 2017) en ook op het EK stond hij in de eindstrijd (2012).

Verder vallen ook Buffons ongelooflijke individuele cijfers op. In iets meer dan 20 jaar voor de Italiaanse nationale ploeg verzamelde hij 176 caps. In die 176 wedstrijden hield de Toscaan 77 keer de nul, een record. Ook wat betreft clean sheets in de Serie A spant Buffon de kroon met 293 stuks. De absolute recordspeler in de Italiaanse eerste klasse is Buffon verrassend genoeg niet, want daarvoor moet hij nog net een ander icoon laten voorgaan, Paolo Maldini. Ook bij Juventus zelf doet Alessandro Del Piero nog net iets beter in het aantal gespeelde wedstrijden.

Enkele maanden na zijn afscheid voor de Italiaanse nationale ploeg na de verloren WK-barragewedstrijden tegen Zweden volgt hoogstwaarschijnlijk een definitief afscheid. Al mag 'Gigi' ons natuurlijk ook verrassen met nog een jaartje extra.