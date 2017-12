Videoref steekt stokken in wielen van AS Roma, dat ultieme zege al aan het vieren was maar verweesd achterblijft Hans Op de Beeck

18u01 2 rv Serie A In de Serie A vervloekt AS Roma de videoref. Tot twee keer toe zagen de giallorossi een goal afgekeurd nadat ref Orsato geopperd werd videobeelden te bekijken. Vooral de tweede fase, de mogelijke winner van Florenzi in de slotminuten, zorgde voor de nodige controverse. De Romeinen kwamen zo niet verder dan 1-1 in het Stadio Olimpico tegen Sassuolo.

Chaos as Florenzi's goal is disallowed following a VAR review #RomaSassuolo pic.twitter.com/Wxa8RkzgNz Serie A News(@ TransfersCalcio) link

Getty Images Daniele Orsato keurde na het bekijken van videobeelden twee Romeinse goals af.

Het zag er nochtans lang goed uit voor AS Roma, met Radja Nainggolan een hele partij tussen de lijnen. Lorenzo Pellegrini, die opnieuw de voorkeur had gekregen op de Nederlander Strootman, opende de score. Na de pauze dacht Dzeko er 2-0 van gemaakt te hebben - een goal die werd afgekeurd wegens buitenspel van de Bosnische sluipschutter. De gelijkmaker van Simone Missiroli, die met het hoofd doelman Becker klopte, zorgde voor een Romeins slotoffensief. Dat leek in minuut 84 succes op te leveren toen Florenzi subtiel binnenlobte. De aanvaller over de reclameborden, Stadio Olimpico in lichterlaaie. Alleen verpestte de videoref het feestje opnieuw. Terecht: de ingevallen Cengiz Ünder, die terugkeerde uit buitenspel, hinderde de bewaker van Florenzi. In de stand moet Roma vrede nemen met de vierde plaats, op negen punten van herfstkampioen Napoli. (lees hieronder verder)

Simone Missiroli maakt gelijk voor @SassuoloUS!



🇮🇹 #RomaSassuolo

📺 LIVE op Eleven Sports 1 & 💻 https://t.co/VgdsItLhoh pic.twitter.com/ndNeafGlFH Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Getty Images Simone Missiroli met de gelijkmaker.

Photo News Vreugde bij Florenzi, El Shaarawy en Ünder, maar dat feestje zou niet blijven duren.

AFP Dzeko trapt raak, maar geen 2-0. De Bosniër stond buitenspel.

EPA Lorenzo Pellegrini opent de score.

AFP

Sampdoria had het in het eigen Luigi Ferrarisstadion knap lastig met staartploeg SPAL. Voormalig international Fabio Quagliarella zorgde met twee treffers in blessuretijd voor een 2-0 thuiszege voor het team van Dennis Praet. De voormalige Gouden Schoen bleef de hele wedstrijd tussen de lijnen, de Serviër Filip Djuricic (ex-Anderlecht) moest de hele wedstrijd van op de bank toekijken. Met een zesde plaats mag Sampdoria terugblikken op een geslaagde heenronde.

Rood Miangue

Kandidaat-Rode Duivel Timothy Castagne moest van op de bank toekijken hoe Atalanta zijn jaar afsloot met een 1-2 thuisnederlaag tegen het Cagliari van Senna Miangue, die afgelopen zomer werd weggeplukt bij Inter. Diep in de toegevoegde tijd liep Miangue echter tegen zijn tweede gele kaart van de wedstrijd aan, meteen zijn eerste uitsluiting in zijn profcarrière. In de Viareggio Cup kreeg hij bij de jeugd ooit al wel eens een rode kaart onder de neus geduwd. Atalanta is na de zesde nederlaag van het seizoen negende, Cagliari rukt naar de vijftiende stek op.

Getty Images Miangue (r) eerder dit seizoen in actie tegen Inter.

Eerste zege Benevento

Het Benevento van voormalig Anderlecht-huurling Samuel Armenteros (de hele wedstrijd op de bank) boekte zijn eerste zege dit seizoen. Slachtoffer van dienst was het Chievo van ex-Anderlechtenaar Samuel Bastien, die eveneens de hele wedstrijd de bank mocht verwarmen. Ondanks de 1-0 zege blijft Benevento met vier punten wel laatste in de stand, Chievo sluit het jaar af op de dertiende plaats.

Getty Images Massimo Codo scoort de enige goal voor Benevento.

Genoa, met Stephane Omeonga de hele wedstrijd op de bank, pakte een punt op bezoek bij Torino (0-0). De Bosniër Ervin Zukanovic (ex-AA Gent) stond de hele wedstrijd in de basis bij de bezoekers, die met een zestiende stek maar net boven de degradatieplaatsen bengelen