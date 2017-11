VIDEO: Radja Nainggolan vorige week nog in de tribune, nu met stevige pegel matchwinnaar in de Romeinse derby DMM

20u58 1 AFP Serie A Radja Nainggolan heeft bij AS Roma de zorgen weer van zich af gespeeld. De middenvelder zat vorige week nog geblesseerd in de tribune bij de Rode Duivels, maar kon nu al weer schitteren met een beslissend doelpunt in de stadsderby tegen Lazio Roma.

Aan de vooravond van de Derby della Capitale stond Roma één puntje in het krijt bij stadsgenoot Lazio. De ploeg van Radja Nainggolan kampeerde zo op een vijfde plaats in de Serie A. Werk aan de winkel dus voor 'Ninja' en zijn ploegmakkers.

Opvallend genoeg was Lazio lange tijd de meest gevaarlijke ploeg. Goalgetter Immobile deed de netten voor de 15de keer dit seizoen trillen. Helaas buitenspel, oordeelde de scheidsrechter met dienst.

In de tweede helft nam AS Roma dan toch het heft in handen. Perotti mocht zich achter een penalty zetten en de Argentijn aarzelde niet: 1-0. Enkele minuten later pakte Nainggolan uit met zijn handelsmerk. Even drijven, opkijken en een hoek uitkiezen. 'Ninja' kon met een lage pegel de score verdubbelen en zo had Roma zijn schaapjes stilaan op het droge. Immobile kon op penalty dan toch nog milderen, maar veel verder dan 2-1 zou Lazio niet meer komen.

Meunier afwezig bij PSG

Unai Emery nam Thomas Meunier om een nog onbekende reden niet op in zijn selectie voor de wedstrijd van zaterdag tegen Nantes. PSG won wel met 4-1 na goals van Cavani (2x), Di Maria en Pastore.

