VIDEO. Nainggolan is nu een blondje en is dicht bij plaats in top vier: “Inter doet het beter dan vorig jaar” ODBS

14 mei 2019

11u16

Bron: Sky Sports 0 Serie A Inter, met voormalig Rode Duivel Radja Nainggolan - deze keer met geblondeerde haren - de hele wedstrijd tussen de lijnen, heeft gisteravond in de Serie A met 2-0 gewonnen van Chievo. Matteo Politano (39') en vicewereldkampioen Ivan Perisic (86') zorgden voor de doelpunten in het Giuseppe Meazza. ‘Il Ninja’ toonde zich achteraf tevreden - het is al anders geweest dit seizoen.

Met 66 punten staat Inter met nog twee speeldagen voor de boeg op de derde plaats in de Serie A, met een voorsprong van één punt op het Atalanta van Rode Duivel Timothy Castagne. AC Milan is vijfde met 62 punten. Omdat de top vier in Italië zich plaatst voor de Champions League, heeft Inter aan één zege genoeg voor een plaats op het kampioenenbal. Komend weekend wacht de topper op het veld van vicekampioen Napoli. Het seizoen wordt op 26 mei afgesloten met de thuiswedstrijd tegen Empoli.

Radja Nainggolan gaf toe het voetbal niet goed was, maar dat dit nu van weinig tel is. “Alle ploegen achter ons (Atalanta, Milan, Roma, Torino en Lazio, nvdr) hadden gewonnen, dus er zat wel wat druk op. Chievo mag dan al wel zeker zijn van degradatie, ze maakten het ons niet makkelijk. Maar alleen de drie punten waren van belang. We doen het nu al beter dan vorig seizoen. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal: Napoli wordt moeilijk en Empoli vecht nog tegen degradatie. Zelf ben ik blij nu regelmatig te spelen en verlost te zijn van blessures. Hopelijk kan ik die lijn naar volgend seizoen doortrekken.” Na een woelige periode eind vorig jaar, toen Nainggolan zich niet goed voelde in Milaan en clashte met het bestuur en de fans, lijkt de rust rond zijn persoon weergekeerd.

De vraag is nog of Luciano Spalletti, die Nainggolan meenam uit Rome, dan nog trainer zal zijn van Inter. In de wandelgangen wordt Antonio Conte geciteerd als zijn opvolger. Ook Romelu Lukaku, die een nieuwe Italiaanse zaakwaarnemer heeft, is een optie in de spits om de zo goed als zeker vertrekkende Icardi te vervangen. “Ach, kritiek op de coach zal er altijd zijn in het voetbal wanneer het wat minder gaat. Maar voor mij voelt het alsof Inter het beter doet dan vorig seizoen en hopelijk resulteert dat in een nieuwe Champions League-stek.”