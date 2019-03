VIDEO. Mirallas ziet Cagliari-speler scoren vanop de middellijn, maar ref keurt doelpunt van het jaar in Italië gewoon af DMM

16 maart 2019

11u07 0

Dan scoor je eens een wereldgoal. Luca Cigarini van Cagliari had gisteravond in de Serie A de goal van het jaar aan de voet. De 32-jarige middenvelder kegelde de bal vanop de middellijn losjes voorbij Fiorentina-doelman Terracciano in doel. De thuisploeg begon al te vieren, maar dat was buiten de ref gerekend. Scheidsrechter Daniele Doveri keurde het doelpunt immers af omdat hij gefloten had voor een indirecte vrije trap en aangezien Cigarini direct zijn poging waagde, was dat tegen de regels van het spel.

Weg wereldgoal, maar Cagliari stak gelukkig wel de overwinning op zak. De Sardijnen wonnen met 2-1 van Fiorentina. Joao Pedro en Luca Ceppitelli hielden de punten thuis. Bij Fiorentina speelde Kevin Mirallas een klein uur mee.

Pechvogel van de avond: Cagliari’s Cigarini. Hij schoot van 50 meter de bal in het doel, maar had niet door dat zijn ploeg een indirecte vrije trap kreeg en geen directe. #CagliariFiorentina pic.twitter.com/WtIFzqFCbK Wesley Victor Mak(@ WesleyVictorM) link