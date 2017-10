VIDEO: Mertens zet met 80ste goal de kroon op het werk in jubileumwedstrijd Rode Duivel scoort 80ste goal in 200ste wedstrijd Dries Mombert

16u54 1 Photo News Mertens alweer aan het feest in zijn jubileumwedstrijd voor Napoli. Serie A Napoli blijft heer en meester in de Serie A. De fiere koploper in Italië nam de maat van Sassuolo met 3-1, al waren alle ogen opnieuw op Dries Mertens gericht. Onze landgenoot verscheen voor de 200ste keer in het Napoli-shirt en dat ging uiteraard gepaard met een doelpunt.

Sinds zijn 'position switch' van flankaanvaller naar diepe spits is Dries Mertens dé gevaarlijkste spits van Europa. Met een beslissende actie om de 66 minuten zaait onze landgenoot vernieling in de Serie A. Geen wonder dat ook Napoli optimaal profiteert van Mertens' rendement. De topclub uit Zuid-Italië prijkt dit seizoen met een voorlopig ongeslagen status op één in de Laars, en dat voor het ongenaakbaar gewaande Juventus.

Ook tegen Sassuolo toonde Napoli weer zijn beste kunnen. Niet Mertens, maar wel middenvelder Allan kon de ban breken in het San Paolo-stadion. Op slag van rust kon Facinelli de Napolitanen even een halt toe roepen, maar enkele minuten later zette Calléjon de koploper opnieuw op voorsprong. Geen goal dus voor Mertens in de eerste helft en dat zou onze landgenoot in het tweede bedrijf van zijn jubileumwedstrijd helemaal recht trekken. De kwieke pocketspits dook op het gepaste moment op om zijn 80e doelpunt in een Napoli-shirt binnen te werken. 3-1 voor Napoli en daarmee was de kous helemaal af.

Bekijk hieronder Mertens' 80ste doelpunt voor Napoli:

En daar is @dries_mertens14 alweer! 💥 Zijn 10de al van dit seizoen. 🇧🇪 #NapoliSassuolo pic.twitter.com/fpJ8thTpqe Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Photo News Insigne is een van de eersten om Mertens te feliciteren.

Getty Images Ook Callejon pikte zijn doelpuntje mee.