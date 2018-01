VIDEO: Mertens scoort weer, maar Castagne doet hetzelfde en knikkert Napoli uit de beker Mike De Beck

22u55 12 Getty Images Serie A Dries Mertens heeft 2018 ingezet met een doelpunt. De valse nummer 9 van Napoli begon op de bank, net als heel wat sterkhouders van de club uit Napels, maar scoorde wel bij zijn invalbeurt. Het werd een doekje voor het bloeden, want Atalanta Bergamo stoot door in de Coppa Italia (1-2). Met dank aan Timothy Castagne die de 0-1 maakte.

De kwartfinale is dus het eindstation voor Dries Mertens en de zijnen. Vroeg in de tweede helft keek de thuisploeg al tegen een 0-1-achterstand aan. Getekend: Timothy Castagne. Onze landgenoot was er als de kippen bij om een gekraakt schot alsnog tegen de netten te duwen.

Timothy Castagne officiel​ zet Atalanta op weg naar de halve finale van de Coppa Italia! 🇧🇪👏 pic.twitter.com/piN6pfPq0j Play Sports(@ playsports) link

Dries Mertens moest de netelige situatie helpen om te buigen in een overwinning, maar dat draaide anders uit. De Rode Duivel kwam er op voor Callejon en zag dan Gomez de 0-2 maken. Met nog zes officiële minuten op de klok wist Mertens dan toch de aansluitingstreffer te scoren. Nota bene met het hoofd. Het mocht niet meer baten. Mertens en Napoli liggen uit de Italiaanse beker. In de halve finale treft Atalanta Bergamo straks Juventus of Torino die morgen nog tegen elkaar spelen.

GOOOOAAAAAALLLL!!! Dries #Mertens scores with just over 5 minutes of regulation time. 1-2 | 84' #NapoliAtalanta #CoppaItalia pic.twitter.com/nfdQkySreX SerieAchannel(@ SerieAchannel) link

Getty Images