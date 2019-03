VIDEO. Juventus zet Napoli een hak in geanimeerde Italiaanse topper met twee rode kaarten DMM

03 maart 2019

22u27 1 Napoli NAP NAP 1 einde 2 JUV JUV Juventus Serie A Juventus blijft ook na de topper tegen Napoli ongeslagen in de Champions League. De koploper in de Serie A ging op het veld van de eerste achtervolger in het klassement met 1-2 winnen. Napoli moest na een halfuur met z'n tienen verder. In de tweede helft viel ook de ‘Oude Dame’ met tien.

Geen Dries Mertens aan de aftrap in de Italiaanse topper. Onze landgenoot keek opnieuw toe van de bank bij Napoli. Zonder Mertens werd het een eerste helft in mineur voor de thuisploeg. Cristiano Ronaldo kon alleen op doelman Meret af en dat leidde tot een rode kaart. Meret kwam uit zijn doel en raakte Ronaldo toen die om de goalie heen wou. Moeilijk te zeggen of er zwaar contact was, maar de ref was hard: rood.

Napoli dus met zijn tienen verder en tot overmaat van ramp scoorde Pjanic de vrije trap die volgde uit de rode kaart. Enkele minuten later verdubbelde Can de score. Juventus leek zijn schaapjes al voor rust op het droge te hebben.

Niets was minder waar. Pjanic maakte het zijn ploeg wat moeilijker door kort na rust zijn tweede geel te pakken. Ook Juventus viel met z'n tienen en toen Callejon de aansluitingstreffer lukte, kreeg Napoli plots hoop. In het slot kwam er met een penalty (na hands in de zestien) een uitgelezen kans om nog een gelijkspel uit de brand te slepen. De kleine Italiaan miste. Juventus doet zo dus alweer een dikke zaak in de titelrace. De recordkampioen blijft ongeslagen en bouwt zijn voorsprong in het klassement nog wat sterker uit.

VIDEO: Rood voor Meret

ROOD | Alex Meret haalt de doorgebroken Ronaldo neer. Rode kaart voor de doelman van Napoli!



0️⃣-0️⃣ #NapoliJuventus 🇮🇹 pic.twitter.com/Hf8lrbfIPw Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

VIDEO: Pjanic scoort de 0-1

GOAL | Miralem Pjanic met een heerlijke vrije trap! 😍 0️⃣-1️⃣ voor Juventus! #NapoliJuventus 🇮🇹 pic.twitter.com/Pwp79LQ0aC Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

VIDEO: Insigne mist de gelijkmaker

GEMIST | De VAR geeft Napoli een Penalty! Maar Insigne trapt tegen de paal!



1️⃣-2️⃣ #NapoliJuventus 🇮🇹 pic.twitter.com/IFMZzzjw1M Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link