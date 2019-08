VIDEO. Juventus wint spektakelstuk: Napoli vecht terug na 3-0-achterstand, maar moet plooien na owngoal Koulibaly DMM

31 augustus 2019

22u42 8 Juventus JUV JUV 4 einde 3 NAP NAP Napoli Buitenlands voetbal Wat een eerste Italiaanse topper van het seizoen! Juventus en Napoli serveerden een spektakelstuk. Juve nam de eerste helft voor z'n rekening, Napoli vocht terug na een 3-0-achterstand. Helaas deed Koulibaly z’n team de das om met een owngoal in het slot.

Er wordt wel eens gezegd en geschreven dat de heerschappij van Juventus het Italiaanse voetbal geen goed doet. Neem nu de eerste helft van de topper tegen Napoli. Na twee goals in twee minuten kon de Oude Dame freewheelend domineren tegen de ploeg van Dries Mertens. Danilo viel al vroeg in en scoorde met zijn eerste balcontacten na een knappe counter. Higuain zette z’n ex-ploeg met een leuk staaltje techniek op een dubbele achterstand.

Ook na de pauze bleef Juventus baas. Het team uit Turijn leek een maatje te groot voor Napoli. Ronaldo scoorde z’n eerste van het seizoen op aangeven van Douglas Costa. De boeken leken dicht te mogen. Maar toen was er Hirving Lozano. De Mexicaan kwam deze week voor 40 miljoen euro over van PSV en bracht bij z'n invalbeurt vuur in de match. De 3-1 van Manolas leek niet meer dan een eerredder. Twee minuten later lag de 3-2 in doel te blinken. Lozano prikte binnen. Napoli dan toch niet dood.

Ondanks een bal op de lat van Douglas Costa bleven de Napolitanen voor de gelijkmaker gaan. Di Lorenzo maakte het onmogelijk waar: 3-3. Iedereen kon leven met een billijk gelijkspel. Tot Koulibaly (ex-Genk) dan z’n eigen doelman verschalkte. Bal op het scheenbeen en 4-3 voor Juventus. Wie zei ook alweer dat de Serie A saai kon zijn?

