VIDEO. Invallen in minuut 87 én scoren: blessure Nainggolan verleden tijd in forfaitzege Inter

03 november 2018

17u00 0 Internazionale INT INT 5 einde 0 GEN GEN Genoa Serie A Drie minuten plus blessuretijd. Meer had Radja Nainggolan niet nodig om na zijn enkelblessure een geslaagde comeback te maken. In de 5-0-zege tegen Genoa nam onze landgenoot de laatste treffer voor zijn rekening. En nu klaar voor Barcelona?

Great cross from Joao Mario, cool header by Nainggolan but how about that pass from grandpa Valero that open up the play??



pic.twitter.com/FPcjJbdPEo Daniele(@ EdenDassidy) link

Een maand zou hij aan de kant staan met een enkelblessure nadat hij in de derby tegen AC Milan afhaakte met een verstuikte enkel, maar Radja Nainggolan maakte er amper twee weken van. Een medisch wonder, een vechter. In het competitieduel tegen Genoa viel onze landgenoot drie minuten voor tijd in. Inter was dan al lang aan het vieren: 3-0, via twee goals van Roberto Gagliardini en eentje van Matteo Politano Maar er hingen nog twee goals in de lucht. Eerst João Mário, nadien zette Nainggolan zelf de kers op de taart. Zijn kopbal was perfect geplaatst. Zijn tweede competitiegoal, zijn derde in totaal voor de ‘nerazzurri’ nadat hij ook in de Champions League op het veld van PSV scoorde.

De zevende zege op rij al voor Inter. De Milanezen hopen Nainggolan klaar te stomen voor dinsdag, wanneer het Barcelona ontvangt in de Champions League. Inter deelt met 25 punten de tweede plaats met Napoli, dat vrijdag Empoli versloeg met een hattrick van Dries Mertens. Leider Juventus (28 punten) neemt het vanavond op tegen Cagliari.