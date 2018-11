VIDEO. Dybala scoort al na 45 seconden, Juventus opnieuw aan het feest Redactie

03 november 2018

Juventus heeft weer een overwinning kunnen vieren in de Serie A. De Italiaanse grootmacht versloeg Cagliari in Turijn met 3-1. Met 31 punten uit elf wedstrijden heeft Juventus aan kop van de ranglijst een gat van vijf punten met de eerste achtervolgers, Inter en Napoli.

Paulo Dybala, die bij afwezigheid van de licht geblesseerde Giorgio Chiellini de aanvoerdersband droeg, opende al na 45 seconden de score. De Argentijn bekroonde een fraaie individuele actie met de 1-0. Cagliari gaf de moed echter niet op en kwam na 35 minuten langszij via João Pedro. Twee minuten later stond Juventus echter weer op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Filip Bradaric, die een voorzet van Douglas Costa achter zijn eigen keeper gleed.

In de slotfase besliste invaller Juan Cuadrado de wedstrijd via een snelle uitbraak. Cristiano Ronaldo, die het voorbereidende werk deed, bleef droog staan. De Portugees ontving voor de wedstrijd uit handen van voorzitter Andrea Agnelli een shirt met daarop het getal 400, omdat hij onlangs zijn 400ste treffer maakte in een grote Europese competitie (Premier League, La Liga en Serie A).

