VIDEO: Dries Mertens verklaart zijn opvallende viering op hilarische wijze Mike De Beck

29 januari 2018

09u10 0

Dries Mertens was afgelopen weekend weer de grote man bij Napoli. De Rode Duivel wist twee keer te scoren in de 3-1-zege tegen Bologna waardoor de Napolitanen nog steeds op kop staan in de Serie A. Vooral de tweede treffer van de Leuvenaar was een pareltje en ook zijn viering was meer dan opvallend. Mertens trok een gekke bek en verklaarde zijn viering later op een hilarische manier op zijn Twitteraccount. "Als er iemand in de tribune een scheet laat", klonk het gekscherend.

When someone farts in the stands 😂 pic.twitter.com/fNpsL5DBCD Dries Mertens(@ dries_mertens14) link

WAUW! 👌 Het 13de doelpunt van Dries Mertens in de #SerieA is een pareltje! 😍 #NapoliBologna pic.twitter.com/BSH7T7uvFl Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link