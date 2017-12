VIDEO: Dolle taferelen in Italië: doelman bezorgt Benevento een eerste punt, woedende Gattuso springt uit zijn vel DMM

15u18 0 Photo News Serie A Benevento heeft voor een serieuze stunt gezorgd in de Serie A. De promovendus kon nog geen enkel punt sprokkelen, maar is daar vanmiddag tegen het AC Milan van nieuwbakken trainer Gennaro Gattuso voor het eerst in geslaagd. Grote held bij de thuisploeg was doelman Brignoli. Hij zorgde in de toegevoegde tijd voor de 2-2.

Bonaventura opende in de eerste wedstrijd van Gennaro Gattuso voor Milan de score, maar Puscas stelde vroeg in de tweede periode gelijk. Via Kalinic klom Milan toch weer op voorsprong, al gaf vooral de tweede gele kaart van Romagnoli een kwartier voor tijd Benevento opnieuw hoop. Uiteindelijk tekende de opgerukte keeper Brignoli in de slotminuut met een rake kopbal voor de 2-2.

Voor rode lantaarn Benevento is het na vijftien wedstrijden het eerste punt. Hellas Verona, de voorlaatste in de stand, telt negen punten. AC Milan staat met 21 punten op de zevende stek.

Ongelooflijk! 😱 Brignoli, de doelman van Benevento, kopt in de 95ste minuut de 2-2 binnen! 🔥 #BeneventoMilan pic.twitter.com/fDtU91FRyb Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Photo News

Photo News

AFP