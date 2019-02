VIDEO. Dennis Praet slachtoffer van smerige aanslag, VAR doet wenkbrauwen fronsen met sanctie TLB

24 februari 2019

22u47

Bron: Belga/Eleven Sports 0 VAR | Alessandro Deiola krijgt een gele kaart van de scheidsrechter! Ook na tussenkomst van de VAR blijft hij hierbij! Terecht? 👀



🇮🇹 #SampCagliari 0️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/5vLPUZtJ5q Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Na drie competitienederlagen op rij weet Sampdoria weer hoe het voelt om te winnen. De ploeg van Dennis Praet, die de thuismatch volmaakte, haalde het zondag op de 25ste speeldag in de Italiaanse Serie A met 1-0 van Cagliari. Een penaltytreffer van de ervaren aanvaller Fabio Quagliarella halverwege de tweede helft maakte het verschil. Daardoor klimt Sampdoria voorlopig naar de negende plaats, Cagliari blijft veertiende.

Dat Praet de wedstrijd uitspeelde, mag gerust een wonder heten. In de eerste helft ging Alessandro Deiola van Cagliari immers vol door op de enkel van de ex-speler van Anderlecht en donkerrood leek op zijn plaats. Maar op één of andere manier ontsnapte Deiola, zelfs na tussenkomst van de videoref. Die besliste om slechts geen te geven...