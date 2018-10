VIDEO. Cristiano Ronaldo haalt zijn gram met penaltygoal en heerlijke raket in de winkelhaak DMM

27 oktober 2018

19u58 0 Empoli EMP EMP 1 einde 2 JUV JUV Juventus Serie A Juventus blijft ongeslagen in de Serie A. De ‘Oude Dame’ won op bezoek bij Empoli, al liep dat niet helemaal van een leien dakje. Cristiano Ronaldo en co kwamen op achterstand, maar het was de Portugees zelf die de hele situatie omkeerde.

Eén gelijkspelletje in negen wedstrijd, verder 8 gewonnen partijen. Dat Juventus door de Serie A wervelt is een understatement. Op bezoek bij Empoli werd dan ook niets minder dan een nieuwe overwinning verwacht, maar het was toch even schrikken voor de spelers van coach Allegri toen Caputo Empoli opportunistisch op voorsprong trapte. De Italiaan kreeg het leer na een lange ren voor de voeten en aarzelde niet.

Achtervolgen dus voor de ‘Oude Dame’ aan de rust, maar na 10 minuten in de tweede helft hingen de bordjes al weer in evenwicht. Dybala lokte een strafschop uit, waarna Cristiano Ronaldo het kunstje afrondde met een lage penalty in de benedenhoek. Juventus ging verder op het elan, maar scoren lukte niet. Tot Ronaldo 20 minuten voor tijd de bal voor zijn rechter kreeg. De Portugees jaste het leer magistraal in de bovenhoek: 1-2. Klus geklaard voor Juventus, dat nu met 28 op 30 helemaal bovenaan prijkt in de Italiaanse competitie.

WAUW | Cristiano Ronaldo knalt de bal in de winkelhaak! 🚀



1️⃣-2️⃣ #EmpoliJuve pic.twitter.com/WSg6UEylaa Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link