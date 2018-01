Veel mensen hadden groot déjà-vugevoel bij deze opvallende actie van Dries Mertens. En dat was volkomen terecht TLB en MDB

29 januari 2018

Dries Mertens was afgelopen weekend weer de grote man bij Napoli. De Rode Duivel wist twee keer te scoren in de 3-1-zege tegen Bologna, waardoor zijn team aan de leiding blijft in de Serie A. En Mertens stal niet enkel de show met zijn goals, maar ook met een opvallende actie. Op slag van rust liet Mertens zich een handje helpen door een 'onzichtbare vriend' om weer recht te kunnen staan. Bij veel fans op Twitter deed de geste een belletje rinkelen, want ook vorig seizoen deed Mertens - uitgerekend tegen Bologna - een beroep op zijn 'onzichtbare' vriend (zie filmpjes onder).

One year later. Dries Mertens gets up again thanks to his invisible friend. 📸😮pic.twitter.com/gsv4YF8Wsx Everything Football(@ Iniestability) link

When you score ANOTHER hattrick but nobody wants to pull you up... 😏#imaginaryfriend #bolnap #hattrickboy ⚽️⚽️⚽️ Een foto die is geplaatst door null (@katkerkhofs) op 04 feb 2017 om 22:49 CET

Uitleg bij opvallende viering

Vooral de tweede treffer van de Leuvenaar was gisteren een pareltje en ook zijn viering van die treffer was meer dan opvallend. Mertens trok een gekke bek en verklaarde zijn viering later op een hilarische manier op zijn Twitteraccount. "Als er iemand in de tribune een windje laat", klonk het gekscherend.

WAUW! 👌 Het 13de doelpunt van Dries Mertens in de #SerieA is een pareltje! 😍 #NapoliBologna pic.twitter.com/BSH7T7uvFl Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

When someone farts in the stands 😂 pic.twitter.com/fNpsL5DBCD Dries Mertens(@ dries_mertens14) link