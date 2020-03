Van kelderploeg tot Italiaanse doelpuntenmachine: Atalanta imponeert met duizelingwekkende cijfers CPG

07 maart 2020

08u00 0 Serie A 7-1, 0-7 en 2-7: drie zevenklappers die zomaar uit het zaalvoetbal kunnen komen, maar wel degelijk resultaten zijn van het Italiaanse Atalanta Bergamo uit de Serie A. De ploeg van Rode Duivel Timothy Castagne kan inmiddels indrukwekkende cijfers voorleggen. Vanavond spelen ze een duel tegen die andere seizoensrevelatie, Lazio.

Vorig weekend was het weer zover: Atalanta legde er zeven in het mandje. Het kind van de rekening was Lecce, dat op eigen veld met 2-7 de boot inging. De supporters van Atalanta kijken er dit seizoen niet meer van op, want de ploeg uit Bergamo trof al in twee eerdere competitiewedstrijden zeven keer raak.

Thuis won La Dea (De Godin) in oktober met 7-1 tegen Udinese, in januari rolde het Torino op met 0-7. Vorig weekend was het dus de beurt aan Lecce. In die drie wedstrijden alleen al scoorde de ploeg uit Noord-Italië dusver meer doelpunten (21) dan de laatste in de stand SPAL (19) in het volledige seizoen. In totaal trof Atalanta reeds in vijf competitiewedstrijden minimaal vijf keer raak. Het is geleden van het seizoen 1958/59 dat een ploeg uit de Serie A daar nog eens in slaagde, toen was dat AC Milan.

De club die haar thuiswedstrijden in het Stadio Atleti Azzurri d’Italia afwerkt, vond dusver in 25 wedstrijden 70 keer de weg naar doel. Dat zijn evenveel goals als kampioen Juventus aan het einde van vorig seizoen op de teller had staan. Ook toen trof Atalanta met 77 stuks het meeste raak. In Europa is Atalanta zelfs de ploeg met het derde hoogste doelpuntenaantal in de eigen competitie. PSG leidt de dans met 75 treffers in 27 matchen, op plaats twee staat Bayern München met 71 doelpunten in 24 duels. Atalanta heeft een gemiddelde van 2,80 goals per wedstrijd.

Die doelpunten komen er voor een groot stuk via Josip Iličić (15), Luis Fernando Muriel (13) en Duván Zapata (11). Die laatste was met drie doelpunten tevens goed voor een hattrick tegen Lecce. Bij Atalanta werden er dit seizoen al zeven hattricks gescoord, twee meer dan alle Italiaanse clubs uit de Serie A samen. De topschutter hebben de blauw-zwarten niet in hun rangen. Die eer is - nog steeds - weggelegd voor Ciro Immobile van Lazio (27) .

Ommekeer met Gasperini aan het roer

Met de aanwerving van Gian Piero Gasperini (62) in 2016 hebben ze een trainer die risico’s durft nemen. Op defensief vlak geeft hij zijn spelers de instructies om bij een tegenaanval individuele mandekking toe te passen, om zo de tegenstander in het nauw te drijven. De bal krijgt weliswaar altijd voorrang. Zo moeten spelers in de buurt van het leer hun positie onmiddellijk verlaten om de bal zo snel mogelijk te onderscheppen.

Offensief zorgt hij ervoor dat Zapata en Iličić voorin meer ademruimte krijgen, door de vleugelverdediger hoog op het veld te laten postvatten. Op die manier kunnen beide (flank)aanvallers meer ballen op het middenveld oprapen en hun creativiteit nog meer benutten om doelgevaar te creëren. Eén op één kunnen beide spelers namelijk vlot een mannetje uitschakelen. Ook de offensieve middenvelder Gómez kan met zijn snelheid de tegenstand op het middenveld pijn doen. Zapata vormt met zijn lengte en body bovendien een prima aanspeelpunt in de omschakeling. Iličić gebruikt dan weer goed zijn lichaam om ruimte voor zichzelf te creëren.

Jeugdacademie en onbekende figuren

Atalanta teert alles opgeteld vooral op collectieve prestaties en mag ondertussen gerust een geoliede doelpuntenmachine genoemd worden. Straf voor een club die deze eeuw al meermaals tussen eerste en tweede klasse schipperde. Sinds de aanwerving van Gasperini draaien de Noord-Italianen mee in de subtop van het klassement, met vorig seizoen een derde plaats als beste eindresultaat ooit. Die derde plaats gaf hen voor het eerst recht op deelname aan de Champions League. Ook daar doet Atalanta het inmiddels prima. Na knappe prestaties in de groepsfase legde het in de heenwedstrijd van de 1/8ste finales Valencia over de knie met 4-1.

Ondanks dat er heel wat spelers met uitgesproken kwaliteiten rondlopen bij Atalanta - onder andere de drie topschutters van de ploeg -, trekt de club vaak relatief onbekende figuren aan. Dat deden ze in het verleden onder andere met onze landgenoot Castagne. Ook spelers als Gosens, Pašalić en Freuler werden op die manier gehaald, om vervolgens door te groeien tot belangrijke pionnen binnen de club.

Daarnaast heeft de club uit Lombardije ook een goede jeugdacademie, waar spelers geregeld de kans krijgen om in de eigen club - of op huurbasis bij een andere ploeg - door te breken in het eerste elftal. Mattia Caldara, Amad Traoré, Roberto Piccoli en Caleb Okoli zijn daar enkele voorbeelden van.

Meer over Atalanta

sport

sportdiscipline

voetbal