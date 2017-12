Uitgerekend Higuain smeert Mertens en co eerste nederlaag aan, Juventus blaast titelstrijd nieuw leven in Manu Henry

Bron: ANP 1 AFP Serie A Geen kloof van zeven punten, wél een titelstrijd die nieuw leven wordt ingeblazen. Juventus pleegde vanavond een hold-up in San Paolo en smeerde Napoli zijn eerste competitienederlaag aan: 0-1. Mertens en co botsten de volledige wedstrijd op een onverzettelijk blok. Uitgerekend Gonzalo Higuain deed zijn ex-club uiteindelijk de das om. Inter, de lachende derde, kan zondag de koppositie overnemen.

Lang was het onzeker of Higuain wel kon aantreden in de stad waar hij sinds zijn vertrek als een verrader wordt gezien. De Argentijn moest maandag een operatie ondergaan om een breukje in zijn hand te herstellen. Trainer Massimiliano Allegri besloot zijn topschutter desondanks gewoon op te stellen tegen Napoli en werd daarvoor al snel beloond. Op aangeven van Dybala scoorde de goaltjesdief de enige trefffer van de match. Dries Mertens speelde de hele partij voor de thuisploeg. In de 65e minuut ging hij na licht contact neer in het strafschopgebied, maar een penalty leverde dat niet op. Mertens kreeg ook geel na een zware overtreding op Miralem Pjanic.

Zo heeft Juventus nog maar één punt achterstand op de koploper. Inter kan zondag de nieuwe leider in de Serie A worden. Dan moet er wel worden gewonnen van Chievo.

