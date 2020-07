Tweeklapper voor Lukaku en 29ste van seizoen: nooit was ‘Big Rom’ productiever dan bij Inter Redactie

25 juli 2020

21u22 2 Genoa GEN GEN 0 einde 3 INT INT Internazionale Serie A Drie punten bij in het boekje voor Inter. Romelu Lukaku gidste zijn team naar een 0-3-zege tegen Genoa. De Rode Duivel scoorde de eerste en derde goal. De Rode Duivel heeft nu al 23 keer gescoord in de Serie A dit seizoen, over alle competities heen zit hij aan 29 stuks.

In de 34e minuut kopte Lukaku de bal na een uitstekende voorzet van Biraghi voorbij Genoa-doelman Perin tegen de netten. Alexis Sanchez verdubbelde de voorsprong tien minuten voor tijd. In de blessuretijd duwde Lukaku na een lange ren en enkele overstapjes de 0-3 binnen, zijn 29ste goal van het seizoen. Nooit was ‘Big Rom’ productiever dan bij Inter.

Met nog twee speeldagen voor de boeg wipt Inter (76 ptn) over Atalanta (75 ptn) naar de tweede plaats. Het team van Timothy Castagne speelde gisteren 1-1 gelijk bij AC Milan. Leider Juventus, dat zondag Sampdoria ontvangt, heeft 80 punten. Een zege van de Oude Dame volstaat voor de landstitel. Genoa is met 36 punten terug te vinden op de 17ste plaats, vlak boven de degradatieplaatsen.

VIDEO: Romelu Lukaku scoort de opener tegen Genoa



VIDEO: Lukaku scoort de 0-3 na een lange ren



