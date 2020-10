Twee goals, twee rode kaarten: Inter speelt gelijk in topper tegen Lazio Redactie

04 oktober 2020

De topper tussen Inter en Lazio Roma heeft geen winnaar opgeleverd. Romelu Lukaku en co kwamen nochtans snel op voorsprong via een doelpunt van Lautaro Martínez. De Nerazzurri slaagden er echter niet in om stand te houden. In minuut 55 kopte Milinković-Savić de 1-1 op aangeven van Acerbi binnen. Daarna ontaardde de wedstrijd in een fel duel met veel fouten. De frustraties liepen op. Immobile pakte rood nadat hij zich revancheerde op Vidal. Aan de overkant moest ook Inter in het slot met tien verder na rood voor Sensi. Het bleef 1-1. Inter blijft zo ongeslagen dit seizoen. Met een 7 op 9 staat het voorlopig derde. Lazio, de negende in de stand, heeft een teleurstellende 4 op 9.

