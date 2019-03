Twee assists en één knappe goal: Dries Mertens steelt de show bij Napoli Redactie

17 maart 2019

20u46 0 Napoli NAP NAP 4 einde 2 UDI UDI Udinese

Dries Mertens stal de show bij Napoli. Eerst schotelde hij in het duel tegen Udinese ploegmaat Amin Younes de openingsgoal voor, nadien volgde een binnentikker van José Callejon, op een goede voorzet van alweer Mertens. Udinese vocht meteen terug en bracht de stand via doelpunten van Kevin Lasagna en Seko Fofana nog voor de rust gelijk. In de tweede helft zorgde een kopbal van Arkadiusz Milik voor een nieuwe voorsprong, waarna Mertens met een knappe trap een orgelpunt zette op z’n sterke match: 4-2.

