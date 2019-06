Totti neemt ontslag en vertrekt na 27 jaar bij AS Roma Redactie

17 juni 2019

14u42

Bron: AD 0 Serie A Francesco Totti vertrekt na 27 jaar bij AS Roma. Dat maakte de 42-jarige clubicoon, die na zijn actieve carrière ambassadeur was, zojuist bekend op een persconferentie.

Totti stopte in 2017 als actief voetballer bij AS Roma, nadat hij in 1992 via de jeugdopleiding was doorgestoten naar de A-selectie. Hij speelde nooit bij een andere club. Na zijn actieve loopbaan in 2017 trad hij toe tot de leiding van de club als ambassadeur.

Op een persconferentie vanmiddag zei Totti dat hij AS Roma ook na een teleurstellend seizoen - de club werd slechts zesde in de Serie A - graag verder wilde helpen als technisch directeur. “Maar de club wilde mij niet meer. Dat was voor mij reden om ontslag te nemen. Ik heb een e-mail gestuurd om iets te zeggen wat ik nooit voor mogelijk hield. Ik heb mijn ontslagbrief geschreven”, zei een emotionele Totti bij een speciaal belegde persconferentie.

,,Ik heb er lang over nagedacht. Dit is toch mijn thuis, ik ben hier vaker geweest dan in mijn eigen huis. Maar gezien de omstandigheden en de opties die ik heb gekregen moet ik dit harde besluit toch nemen”, vervolgt ‘Il Capitano’, die graag als technisch directeur aan de slag was gegaan in Rome maar niet het gevoel kreeg dat hij de gewenste kandidaat was.