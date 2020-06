Titeldroom voorbij? Inter verliest, ondanks goal Lukaku, dure punten na dol slot en gigantische misser KTH

24 juni 2020

21u22 0 Internazionale INT INT 3 einde 3 SAS SAS Sassuolo Serie A De ene ommekeer gevolgd door een andere. Van 0-1, naar 2-1, van 2-2 naar 3-3. Inter gooit de handdoek in de titelrace. ‘Big Rom’ scoorde vanop de stip, maar in het slot gaven de Nerazzurri een zege alsnog weg. Domper.



Een misser die ze zullen beklagen. Een die snel viraal ging. Eentje voor de lachspieren. Op het uur kreeg Robert Gagliardini de kans om Inter op weg te zetten naar een ruime zege bij een 2-1 voorsprong. Lautaro met de ren en de actie. Consigli redde de poging van dichtbij Lukaku. Gagliardini duwde de rebound in plaats van in het lege doel tegen het doelhout. Onbegrijpelijk.

Sassuolo stelde in het slot gelijk vanop de stip. Valero leek Inter alsnog de drie punten te bezorgen, na een dekkingsfout, maar aan de overkant viel ook nog een treffer (3-3). Rollercoaster. Inter ziet Juventus uitlopen tot acht punten. Nummer twee Lazio kan de kloof uitdiepen tot zeven punten. De titel lijkt over voor ‘Big Rom’ en co.

Romelu Lukaku had op slag van rust de belangrijke gelijkmaker vanop de stip gemaakt. Bal koel in de rechterhoek geplaatst (zie boven). Zijn vijfde strafschopdoelpunt in de Serie A, zijn negentiende van het seizoen. Op naar de 20. Het volstond niet.

In zijn eerste seizoen in de Serie A hoopt hij straks de strafste binnenkomer te worden van de laatste tien jaar. Krzysztof Piatek klokte verdeeld over Genoa en AC Milan af op 22, Cristiano Ronaldo bij Juventus op 21, Carlos Tevez destijds bij Juve op 19. Met nog 11 wedstrijden op het programma liet hij Carlos Bacca, ex-spits van Club Brugge die er in zijn debuutjaar bij AC Milan ook 18 binnen jaagde, achter.

De topschutterstitel kan ‘Big Rom’ vergeten: Ciro Immobile, scherpschutter van Lazio, staat op 27. Daar is een groot mirakel voor nodig. Cristiano heeft 22 goals achter zijn naam.

De monumentale misser van Gagliardini:



