Timothy Castagne, die voetbalt in het zwaar getroffen Bergamo: “Het voetbal zal de stad wat doen herleven” PDD

21 juni 2020

20u34 0

Atalanta Bergamo, de ploeg van Rode Duivel Timothy Castagne, is er weer aan begonnen in de Serie A. De stad Bergamo werd zwaar getroffen door de coronacrisis en net daarom werd er echt wel gesnakt naar de herstart van de competitie. Dat zegt Castagne in een gesprek met Eleven Sports. Ook onder meer het puike seizoen van Atalanta, dat voorlopig knap vierde is in de Serie A en de kwartfinale van de Champions League speelt, komt ter sprake in bovenstaande reportage.

