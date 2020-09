Tienkoppig Juventus mag Ronaldo danken voor gelijkspel bij AS Roma Redactie

27 september 2020

21u46 0 AS Roma ROM ROM 2 einde 2 JUV JUV Juventus Serie A Eerste puntenverlies voor Juventus dit seizoen. In de vroege topper bij AS Roma kwam het niet verder dan een 2-2-gelijkspel. Cristiano Ronaldo maakte twee keer eigenhandig een achterstand ongedaan.

Juventus was goed begonnen aan het seizoen met een eenvoudige zege tegen Sampdoria, AS Roma ging pijnlijk onderuit bij Hellas Verona. De Romeinen hadden dus iets goed te maken en dat deden ze ook tegen Juventus. Na een halfuur zette Veretout een strafschop om. Werk aan de winkel voor de Italiaanse recordkampioen, dus. Geen probleem voor Cristiano Ronaldo natuurlijk. De Portugese superster mocht vlak voor rust zelf aanleggen voor een elfmeter en faalde niet. En toch ging Juventus nog met een achterstand rusten. Veretout scoorde amper een minuut na de strafschop van Ronaldo de 2-1.

Na de pauze zag het er alleen maar somberder uit voor Ronaldo en co. Adrien Rabiot liep op het uur tegen zijn tweede gele kaart aan. Roma rekende zich al rijk, maar toch was er wéér Ronaldo die de scheve situatie recht trok, dit keer met een rake kopbal. Verder kwam de Oude Dame niet meer, dat zijn eerste puntenverlies lijdt onder Andrea Pirlo. AS Roma heeft zijn start gemist met 1 op 6.



