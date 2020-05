Terwijl Napoli alles in gereedheid brengt voor nieuw contract, toont Dries Mertens gouden hart voor gepest jongetje Kristof Terreur / Yari Pinnewaert

19 mei 2020

07u21 4 Serie A Napoli gaat er vanuit dat Dries Mertens gewoon bij Napoli blijft. Zijn werkgever brengt alles in gereedheid om zijn contract met twee jaar te verlengen. Het is echter wachten op een finale ‘ja’ van de Duivel. Inter loert nog mee.

Mertens, 33 intussen, leek de deur in Napels achter zich dicht te trekken, met Chelsea dat aanklopte en vooral Inter dat een concreet voorstel voor twee jaar op tafel had gelegd.

Nadat ze er in Zuid-Italië eerder van overtuigd waren dat hij zou vertrekken, kreeg Napoli de laatste dagen toch nieuwe hoop. Ze schakelden een versnelling hoger. Een nieuw lucratief voorstel moet Mertens, straks einde contract, toch tot 2022 bij Napels te houden.

Andere cijfertjes dan die op 1 maart. Napoli brengt alles in gereedheid gebracht om de deal eerstdaags af te ronden. Het is wachten op de finale ‘ja’ van Mertens, want Inter zit ook nog altijd in de race. Wikken en wegen.

Eerder dit weekend waren de Napolifans aan een charmeoffensief begonnen: maandag hing er plots een blauwe sjaal aan Mertens’ poort, lag er een envelop gericht aan ‘Ciro’ bij, en waren ze een petitie gestart op sociale media. De interesse van Inter zat daar wellicht veel voor tussen. Geen concurrent versterken.

Verafgood

Na zeven jaar in Napels leek Mertens best wel aan een nieuwe ­uitdaging toe. De afgelopen maanden was er veel gebeurd. Misschien wel te veel. De spelersrevolte in oktober. De zware boetes die volgden. Een neerwaartse resultatencurve. Een groep die uit mekaar valt. Een trainer die moest gaan. Pittige gesprekken tussen de spelers. Een explosieve voorzitter die zijn fratsen maar niet verleert. Het leek het eind van een cyclus.

De komende uren moet blijken of de liefde voor Napoli groter is dan de ambitie van Inter en zijn trainer, Antonio Conte. Napels is voor Mertens nog altijd één van de mooiste plekken ter wereld. Supporters dragen hem er op handen, liggen aan zijn voeten. ‘Ciro’ is er een van hen geworden.

Populair om wie hij is, populair om wie hij is gebleven: een volksjongen die met regelmaat de stad ­intrekt om een koffie te drinken, om er op restaurant te gaan. Een voetballer zonder streken en blingbling. Eén met het hart op de juiste plaats. Die liefde is wederzijds. Nergens zal hij nog meer verafgood worden.

Gepest jongetje

Maandag toonde hij nog eens zijn grote hart. Hij ontving een gepest jongetje bij hem thuis. Umberto Buono haalde afgelopen dagen het nieuws in Italië - al had hij het zelf in eerste instantie ongetwijfeld liever anders gezien.

De knaap was de hoofdrolspeler in een niet al te fraai filmpje, dat we u bewust onthouden. Na een discussie is te zien hoe hij omringd wordt door een groepje pestkoppen en vervolgens ook enkele raken klappen krijgt. Zoals dat dan gaat dezer dagen werd de video verspreid via sociale media, maar nadien bleek dat niet per se negatief hoeft te zijn...

Pino Bozza, een bekende Napolitaanse ondernemer, was maar één van de velen die de video zag passeren. Hij besloot contact te leggen met Lorenzo Insigne, de aanvoerder van Napoli, en die liet zijn goed hart zien: hij stuurde de geplaagde Umberto een videoboodschap en liet hem via Bozza ook een gehandtekend shirt bezorgen.

Maar daarmee was de kous nog niet af. Later op de dag ging Mertens immers nog een stapje verder.

Umberto mocht langsgaan bij onze landgenoot thuis en ook daar kreeg hij een gehandtekend shirt mee. Ook de bijbehorende selfies, die Buono deelde via zijn Instagramstories, mochten natuurlijk niet ontbreken.

Lees ook:

Wie wordt de nieuwe werkgever van Dries Mertens? Conte knielt, Lampard smeekt

Duivel uit, Duivel in? Chelsea duwt Batshuayi naar de uitgang en kijkt naar Mertens

Het madeliefje in het contractdossier van Dries Mertens: “Zijn einde bij Napoli nadert”

Welke (ex-)Rode Duivels zijn straks transfervrij of gaan hun laatste contractjaar in?