Terwijl het kanon van Cristiano Ronaldo bij Juventus blijft zwijgen, jaagt zoonlief er ineens vier tegen de touwen

02 september 2018

16u12

23 schoten op doel, nul goals: dat is de balans voor Cristiano Ronaldo na drie competitiewedstrijden bij Juventus - geen enkele speler uit de vijf grootste competities in Europa ging al meer zijn kans dan de Portugees. Het contrast met zoonlief Cristiano Junior kan niet groter zijn, want die joeg er bij zijn debuut bij de U9 van de 'Oude Dame' ineens vier tegen de touwen.

'CR7' zelf had eerder in een interview al zijn hoop kenbaar gemaakt dat zijn oogappeltje in zijn voetsporen zou treden. "Hij is heel competitief, een beetje zoals mij toen ik zo oud was als hem. Hij haat het om te verliezen, hij wordt exact zoals mij - 100 procent zeker. Ik leer hem graag gingen bij, maar hij moet vooral doen wat hij zelf wil. Ik zal hem in alles steunen, maar ik denk dat hij de juiste drive heeft om het ver te schoppen in het voetbal. Hij heeft er het lichaam voor, is snel en heeft een goede trap", klonk het in een onderhoud met Sportingnews.

