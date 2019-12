Teleurstellend Inter bijt tanden stuk op AS Roma: Smalling neutraliseert Lukaku Kristof Terreur in Milaan

06 december 2019

22u40 0 Internazionale INT INT 0 einde 0 ROM ROM AS Roma Serie A Zijn teller blijft op tien. Inter – AS Roma was een maat voor niets. Teleurstellende topper. Aan goede wil ontbrak het Romelu Lukaku niet, maar hij vertoefde grotendeels in de omknelling bij Smalling. Spitsbroeder Lautaro zat nog ergens dieper in de zak van Mancini. Het koningskoppel Lu-la geneutraliseerd, Inter aan banden gelegd. Juve kan weer leider worden in de Serie A.

Dezelfde beoordeling staat er zaterdagochtend niet. Een extract uit de ‘Gazzetta dello Sport’ van vorige maandag. Voor de naam van Romelu Lukaku stond een ‘7’, de punten die de roze sportkrant hem had uitgereikt voor zijn aandeel tegen SPAL. Wellicht heeft hij het zelf niet gelezen, wegens andere interesse, maar de beschrijving was er één om uit te knippen. Schaartje in de Gazzetta: ‘Altijd beslissend, zelfs als hij niet scoort. Kolos met zoete voeten, die vanop de nummer tien positie de anderen voert. Houdt het team voorin en verliest zelden de bal’.

Voor zijn review van Lukaku’s match tegen AS Roma heeft Davide Stoppini, één van de huisreporters voor de Gazzetta, de keuze uit de volgende zinnetjes: ‘Zag Mirante een te schuchtere poging uit zijn rechterbenedenhoek duwen. Vocht verbeten duels uit met Chris Smalling, donderdag nog verenigd tegen racisme. Trapte zijn ex-ploeggenoot bij United zelfs een keer overhoop. Klaagde tegen de ref dat een uitstekende Smalling te vaak zijn handen gebruikte bij de luchtduels. Kaatste met Vicino. Zonderde Brozovic af. Niet scherp genoeg. Misplaatste een kopbal. Moest zijn meerdere erkennen in Smalling.”

Inter was tegen AS Roma Inter niet. Zo passief hebben we de voorlopige leider in de Serie A dit seizoen nog niet gezien. Zou het de vermoeidheid zijn – door de grote blessurelast kan Antonio Conte amper roteren? Was het de koude in Milaan? Of hinkte Inter vanavond op twee gedachten? Dinsdag is immers nog belangrijker. Tegen Barcelona staat overwintering in de Champions League of het spel. Inter wint best om niet in de Europa League te eindigen. Dortmund ligt op de loer.

Lukaku verkwanselde de eerste kans van de match na zes minuten. Hij, De Vrij en Lautaro kwamen vervolgens een teen tekort op een voorzet. Daarna viel het stil. Letterlijk. Te weinig beweging, te weinig grinta. De fut eruit. Inters overige mogelijkheden kwamen er na slordig uitverdedigen achterin bij Roma. Brozovic jaagde een vrijschop over, nadat Smalling op zijn hiel was gaan staan. Lukaku kaatste goed met Vecino, maar die verloor in de zestien het hoofd. Lukaku snoepte een bal af en kreeg de bal in twee keer bij Brozovic. Die knalde onbesuisd over.

De bejubelde Lautaro, topschutter bij Inter in alle competities, zat helemaal niet in de match. Zeven baltoetsen aan de rust. Minder dan de helft van zijn spitsbroeder. De helft ook van zijn doelman Handanovic. Pas na een uur kwam de Argentijn gluren. Net als Lukaku miste hij dat extra streepje scherpte. Het kan niet elk week prijs zijn.

Doelman Mirante hield Vecino van een treffer, Roma verdedigde goed en zo bleef alles zoals het was.

Inter – AS Roma. Duel om snel te vergeten. Zoals de zwarte bladzijde van de Corriere een dag eerder.