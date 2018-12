Telefoongesprek Nainggolan gelekt: “Als er nog één van die Inter-fans naar me toe komt, maak ik me onmogelijk. Ik wil terug naar Roma” ODBS/TT

26 december 2018

13u14 2 Serie A Het is bijna Nieuwjaar en dan zorgt Radja Nainggolan altijd graag voor wat vuuwerk. In een uitgelekte telefoonconversatie stelt onze landgenoot op expliciete wijze dat hij het gehad heeft met Inter en zijn fans en dat hij maar al te graag terug wil naar AS Roma.

Het is onduidelijk wanneer het gesprek plaatsvond en met wie (waarschijnlijk een vriend uit zijn Roma-periode), maar de vrije vertaling luidt als volgt. “Mamma mia, ik zit hier in een echte slachtpartij. Ik wil terugkeren... Ik zou alles geven om het hier achter mij te laten. In het begin heb ik nog alles gegeven op het veld en tot dan bleven ze rustig (refererend aan de fans van Inter). Maar ik zweer het je, als er nog één van die Interisti opvallend bij me komt slijmen, maak ik me voor hen allemaal onmogelijk. Ik ben voldoende goed bevriend met Totti, misschien moet ik hem vragen om door te duwen... maar dan moet ik hier de boel nog wel veel meer op stelten zetten om weg te kunnen.”

Tussen Inter en ‘Il Ninja’ is het nooit grote liefde geweest. De voorbije zomer dwong AS Roma hem richting Milaan, waar hij zich deels door blessures nog niet heeft kunnen doorzetten. Nainggolan kwam gekwetst aan bij Inter en liep ook daarna twee blessures op die hem een vijftal matchen kostten. Slechts twee goals in de Serie A en eentje in de Champions League, maar vooral een slap vormpeil, zorgen ervoor dat Nainggolan in het Giuseppe Meazza nog lang niet de cultfiguur is die hij in het Stadio Olimpico wel was.

Het voorbije weekend legde het bestuur van Inter hem ook nog eens schorsing op, nadat hij het op zaterdagavond na de draw bij rode lantaarn Chievo (1-1) naar verluidt aan de stok kreeg met enkele fans van de ‘nerazzurri’ in een discotheek. Om vervolgens op zondagochtend te laat te komen op training. Nainggolan werd een boete van 35.000 euro opgelegd en werd om disciplinaire redenen geschorst voor één match. Hij ziet vanavond (20u30) de topper tegen Napoli aan zich voorbijgaan. Onlangs maakte Nainggolan het ook al te bont op een kerstfeestje van de club, skipte hij een tactische meeting en verweet Marotta, de nieuwe CEO van Inter, hem ‘ruw spel’ op training.

Naar China?

Nainggolan maakte in juni de overstap van Roma naar Inter voor 24 miljoen euro plus vleugelverdediger Davide Santon en de jonge middenvelder Nicolò Zaniolo. Hij tekende er een contract van vier jaar en verdient er 4,5 miljoen euro per jaar. De kans dat Inter Nainggolan terug zal laten gaan naar Rome, is wel heel klein. Laat staan dat Roma een terugkeer ziet zitten en in de geldbuidel wil tasten voor hem. Als Inter van Radja af wil, zal het ongetwijfeld zo veel mogelijk van de transfersom willen recupereren en lijkt een (winter)transfer richting China of naar de woestijn realistischer. Italiaanse bronnen brengen de middenvelder al opnieuw in verband met een transfer naar China, geruchten die ook vorige winter de ronde deden. Toen werden ze door Nainggolan ten stelligste ontkend. AS Roma zou begin 2018 een bond van 50 miljoen hebben gekregen van Guangzhou Evergrande, maar Nainggolan had toen volgens onze informatie geen trek in een Chinees avontuur.