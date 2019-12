Tekenaar van apencampagne tegen racisme in Serie A biedt verontschuldigingen aan Redactie

19 december 2019

23u53

Bron: Belga 0 Serie A Simone Fugazzotto heeft zich verontschuldigd voor zijn campagne met beeltenissen van apen om racisme in de Serie A tegen te gaan. De Italiaanse kunstenaar verdedigde ook zijn werk. "Uiteindelijk zijn we allemaal apen. Het is een concept van gelijkheid en broederschap."

"Als artiest ben ik niet verplicht om dit te doen. Maar ik wil zeker mijn excuses aanbieden aan iedereen die ik heb beledigd", zegt Fugazzotto in een interview met de krant La Repubblica. De Italiaanse kunstenaar, wiens werken wel vaker rond apen draaien, volgt daarmee het voorbeeld van directeur Luigi De Siervo van de hoogste Italiaanse voetbaldivisie.

De racistische taferelen in voetbalstadions, zoals het gooien van bananen of het schreeuwen van oerwoudgeluiden, zijn Fugazzotto niet vreemd. "Ik wilde de mens voorstellen als aap en zo tonen dat we allemaal gelijk zijn. Mijn intentie was om van iedereen, westerlingen, Aziaten en Afrikanen, apen te maken", aldus de Italiaan, die naar eigen zeggen tevergeefs had gevraagd om het onderschrift 'We zijn allemaal apen' toe te voegen aan de campagne.