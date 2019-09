Tegen Genk dan maar? Mertens komt op één goal van doelpuntenrecord Maradona DMM

29 september 2019

13u14 0 Napoli NAP NAP 2 einde 1 BRE BRE Brescia Serie A Dries Mertens staat weer een stap dichter bij het doelpuntenrecord van Diego Maradona. Onze landgenoot scoorde in het duel tegen Brescia de eerste goal voor Napoli. Manolas en Balotelli legden de eindstand vast op 2-1.

Toegegeven, we zitten op onze redactie al even op hete kolen. Dries Mertens kan ij Napoli het doelpuntenrecord van Diego Maradona evenaren. Onze landgenoot zat voor aanvang van de partij tegen Brescia aan 113 treffers in het shirt van Napoli. Maradona heeft 115 rozen.

Een dikke tien minuten ver in de wedstrijd was het al prijs. Mertens rondde een aflegger genadeloos af. Napoli vierde z’n held bij een 1-0-tussenstand. Al gauw verdubbelde Manolas de score. De Griekse goal werd afgekeurd na ingrijpen van de VAR. Op slag van rust mocht de Napoli-verdediger wel vieren. 2-0 voor de thuisploeg aan de rust.

Net na de pauze de aansluitingstreffer via Tonali. Al werd ook die treffer weer teniet gedaan door de VAR. Mertens kwam in een gelijkopgaande tweede helft nog een paar keer dicht bij zijn 115de voor Napoli. Scoren lukte niet meer. Voor Balotelli dan weer wel. De Brescia-man scoorde zijn eerste voor zijn nieuwe ploeg.

Ondanks de aansluitingstreffer wist Napoli de zege vrij te stellen. Mertens en co hebben nu 12 op 18. Woensdag kan onze landgenoot dan opnieuw een gooi doen naar de 115 goals van Diego Maradona.

De openingsgoal van Dries Mertens

GOAL | @dries_mertens14 brengt @sscnapoli op voorsprong! 🔥



1️⃣-0️⃣ #NapoliBrescia 🇮🇹 pic.twitter.com/m965vZY5io Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link