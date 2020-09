Te veel oesters gegeten? Neen, wel degelijk corona: Napoli-voorzitter maakt geen reclame voor Serie A ODBS

10 september 2020

14u44

Bron: AP 0 Serie A Aurelio De Laurentiis heeft zijn twijfelachtige eer van erg flamboyante voorzitter van Napoli opnieuw alle eer aangedaan. Terwijl hij al sym ptomen vertoonde -die hij zelf toeschreef aan een indigestie door het eten van oesters- woonde de man (71) woensdag toch nog een vergadering van de Lega Serie A in Milaan bij. Een mondmasker bij het verlaten van het gebouw? Hoeft niet, vond de gewezen filmproducent. Vandaag maakte de club bekend dat zijn voorzitter positief testte op Covid-19.



Anderhalve week voor de start van de Serie A kwamen de twintig clubvoorzitters samen in Milaan om er te onderhandelen over de mediarechten. De Laurentiis voelde zich volgens verschillende berichten in de Italiaanse media al niet goed, maar besloot toch de vergadering bij te wonen. Eigenwijs zoals altijd, net zoals zijn antwoord op de vraag van een journalist na de vergadering. Of hij tevreden is met de transfers die Napoli al gerealiseerd heeft? De Laurentiis: “Dat moet je Conte vragen. Niet die van Inter (trainer Antonio Conte, nvdr), wel die van de regering (premier Giuseppe Conte, nvdr).”

Na de positieve test van De Laurentiis heeft de Serie A besloten dat alle andere negentien voorzitters een coronatest zullen ondergaan. Imagogewijs alles behalve reclame voor de Italiaanse competitie. En het is de vraag of de spelersgroep van Napoli uit voorzorg een week in quarantaine moet. Vorige week had ‘Il Presidente’ immers contact met stafleden en spelers toen hij zijn opwachting maakte in Castel di Sangro, waar de ‘Partenopei’ het seizoen voorbereidden. Dries Mertens speelde (en scoorde, zie foto hieronder) daar nog in een oefenmatch. Sinds vorige week dinsdag vertoeft de aanvaller wel in de bubbel van de Rode Duivels en testte hij negatief. Napoli speelt vrijdag en zondag oefenduels tegen respectievelijk Pescara en Sporting Lissabon. De Serie A opent Napoli het weekend erop tegen Parma.

De positieve test van De Laurentiis zorgt in Italië voor de nodige commotie. Op de sociale media wordt hij enerzijds gesteund met onder andere de hashtag #ForzaPresidente, anderzijds is er veel kritiek. Dat hij maar beter in quarantaine kan gaan bij Flavio Briatore, vinden de sarcasten. Nog zo’n notoir Italiaans oudje dat als ex-baas van F1-teams Benetton en Renault lak had aan de coronamaatregelen om uiteindelijk zelf in het ziekenhuis te belanden na een positieve test. Briatore vond dat de regering “een economische slachting” aanrichtte en achtte het niet nodig zijn eigen club ‘Billionaire’ op Sardinië te sluiten. Tot die op 17 augustus toch dicht ging nadat meer dan zestig personeelsleden een positieve test ondergingen.

